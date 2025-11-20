Côte-Nord : Quand jouer dehors prend un tout autre sens pour les enfants 

L’éducation par la nature, ça vous dit quelque chose ? C’est un concept qui s’intègre graduellement dans nos CPE sur la Côte-Nord. L’idée est de revoir les pratiques au quotidien pour profiter du cadre naturel de la région, et ça ne signifie pas que d’aller jouer dehors.

Le Regroupement des CPE de la Côte-Nord, en concertation avec Onde 09 et Enraciné – Nature & Éducation, a commencé à se pencher sur le concept il y a environ cinq ans.

Ces organisations souhaitaient amener dans les CPE de la Côte-Nord la nature dans l’apprentissage et dans les activités.

« On le voit chaque jour sur la Côte-Nord, on a un terrain de jeu et un milieu naturel extraordinaire », déclare Nathan Cousin, directeur général du Regroupement des CPE de la Côte-Nord.

Les actions commencent à se voir au quotidien, par exemple au CPE Magimuse à Baie-Comeau. « On est en ce moment dans l’intégration », fait savoir Lucie Vaillancourt, directrice générale du CPE Magimuse.

À l’extérieur et à l’intérieur

« Ça fait 25 ans que je suis dans le milieu de la petite enfance. Dans ma pratique, ça a souvent été de dire aux enfants : aller jouer dehors », lance-t-elle ensuite.

Toutefois, l’éducation par la nature peut aussi se voir à l’intérieur.

À Baie-Comeau, on peut trouver des « tours à récup » où se retrouve du matériel recyclé, apporté par le personnel ou les parents.

Les enfants ont aussi eu la semaine dernière une activité cuisine avec des bouts de bois, du fil, des pommes de pin, des bouchons de liège et plein d’autres objets de la nature. Ils ont conçu des « repas » où ils ont imaginé une autre vie à ces objets.

« Tout ça peut permettre à l’enfant d’aller plus loin dans son imaginaire », mentionne Lucie Vaillancourt.

À l’extérieur, il est évident que les enfants sont entourés de nature. Les regroupements tentent aussi d’améliorer leur approche pour que les enfants profitent pleinement de leur environnement.

« Ce qu’on veut, c’est que nos enfants puissent apprendre, explorer, s’épanouir dehors dans la richesse de nos milieux naturels », soutient Nathan Cousin.

Outils pédagogiques

Le projet repose sur trois objectifs principaux, soit de former plus de CPE à la pédagogie nature, augmenter les connaissances du milieu nord-côtier et rendre l’approche accessible et facile dans le milieu.

« Pour y arriver, on a offert deux ateliers à chacun des 9 CPE participants et on a mis sur pied une communauté de pratique avec 8 nouveaux milieux, dont 3 autochtones », explique M. Cousin.

Il mentionne d’ailleurs l’implication des communautés autochtones qui font « pleinement partie du mouvement ».

« L’éducation par la nature regroupe plusieurs principes comme la gestion de la prise de risques saine, l’intervention de grande qualité et le respect du rythme de l’enfant », souligne Julie Bérubé, créatrice d’Enraciné – Nature & Éducation.

Cette dernière offre aux CPE un accompagnement personnalisé. « Certains CPE m’ont demandé de faire de l’observation, d’autres ont préféré de la modélisation avec les éducatrices. On a aussi fait une formation pour connecter les éducatrices à la nature. »

Un menu nord-côtier

En plus d’exploiter au maximum l’environnement de la Côte-Nord, un autre projet est en branle pour mettre en valeur les produits alimentaires de la région.

« On a confectionné un menu cyclique standardisé de 5 semaines, spécialement conçu pour les enfants qui fréquentent les milieux de la petite enfance de la Côte-Nord », explique la coordonnatrice d’Onde 09, Adèle Lavoie.

Il s’agit d’un « menu varié, équilibré, composé de recettes simples, économiques, et qui met en valeur les produits de la Côte-Nord ». Il mise aussi sur les aliments saisonniers.

« C’est un outil supplémentaire pour alléger la tâche des responsables alimentaires de nos installations », ajoute Mme Lavoie.

Ce projet est actuellement en intégration dans les CPE de la région.