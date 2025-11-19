Une nouvelle clinique dentaire à Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:00 AM - 19 novembre 2025
Temps de lecture :

Le Dr Armando Angulo Proenza a ouvert la Clinique Dentaire Nordique le 18 août. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Ouverte depuis seulement quelques mois, la Clinique Dentaire Nordique constate déjà que les besoins sont grands dans la région.

« Quand on a informé qu’on ouvrait une clinique à Port-Cartier et que nous avons donné la possibilité de communiquer avec nous, nous avons été débordés », révèle Dr Armando Angulo Proenza, qui est derrière ce projet.

Le dentiste est présent sur la Côte-Nord depuis 2022. C’est dans les murs des Galeries des Îles, à Port-Cartier, que la nouvelle clinique s’est installée. 

« Ma mission a toujours été de renforcer les services de dentisterie », dit Dr Proenza.

Le choix de Port-Cartier était logique, explique-t-il, parce que sa clientèle provient de nombreuses villes et villages sur la Côte-Nord, tels que Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Baie-Trinité, Port-Cartier et même Baie-Comeau.

Les besoins pour obtenir des services buccodentaires sont grands sur la Côte-Nord, a rapidement constaté le Dr Proenza. Une liste d’attente pour de futurs clients a déjà été mise en place.

Face à cette demande, le dentiste se dit heureux d’avoir choisi de s’établir à long terme dans la région, parce qu’il a le sentiment qu’il fait vraiment une différence en aidant les patients nord-côtiers.

« Je rencontre des gens pour qui ça fait huit ans, dix ans qu’ils n’ont pas vus de dentiste. On rencontre des problèmes de santé grave. Je suis content de rester dans la région parce que je me sens utile », dit-il.

Selon lui, les dentistes ont un rôle important à jouer dans le contexte de pénurie.

« On a besoin d’en faire venir plus. Je respecte beaucoup le travail de tous mes confrères qui travaillent dans la région. Pour moi, il n’y a pas de compétition [entre nous]. Pour qu’il y ait une compétition, il faut que la demande soit minimum, alors que ça déborde », affirme-t-il.

La clinique

De nombreux services seront offerts à la nouvelle clinique. Il sera possible d’avoir accès à des services de prévention d’hygiène bucco-dentaire, de dentisterie générale, d’implantologie dentaire et de prothèse. L’utilisation d’appareil moderne au niveau technologique viendra renforcer les diagnostics et traitements, affirme le dentiste.

La clinique dentaire dispose de tomographie 3D, de radiologie numérique et de systèmes de numérisation intraorale pour servir sa clientèle. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Ce dernier souhaitait pouvoir offrir une vaste gamme de services, afin d’éviter que ses patients doivent se déplacer dans d’autres régions pour recevoir un traitement approprié.

La clinique est située dans un ancien magasin. Il aura fallu des travaux importants pour transformer les locaux en clinique dentaire. C’est l’entreprise Panrad qui s’est occupée de concevoir les plans et d’installer les équipements.

La petite, mais efficace équipe du Dr Proenza est composée de trois personnes, en l’incluant. La clinique est à la recherche d’une hygiéniste dentaire. Pour l’instant, c’est lui-même qui réalise les examens de routine, mais comme il l’indique, les clients ne se plaignent pas qu’un dentiste réalise cette tâche, qui peut normalement être réalisée par une hygiéniste.

L’accès à des soins dentaires : un problème dans les régions éloignées

