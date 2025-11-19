Simon Philibert à la présidence d’honneur du Défi OSEntreprendre

Simon Philibert franchit une autre étape dans ses engagements sur la scène provinciale en acceptant la présidence d’honneur du Défi OSEntreprendre 2026. La nouvelle, rendue publique mardi, a de quoi faire la fierté de la Manicouagan et de toute la Côte-Nord en raison des origines et de l’attachement indéniable de l’entrepreneur et journaliste au réseau TVA pour son coin de pays.

M. Philibert, l’homme derrière le Groupe Embargo (auparavant Les Productions SMP) et la troupe Chaud Bizzz, se dit très honoré par ce nouveau rôle qui lui est dévolu. Pour celui qui s’est lancé en affaire à 12 ans (il en a 32 aujourd’hui), c’est aussi une certaine façon de compléter une boucle.

« J’ai commencé jeune l’entrepreneur primaire et secondaire. J’ai participé au Défi OSEntreprendre sans gagner et j’ai gagné le prix Réussite inc. au Défi OSEntreprendre, puis là, maintenant, je me retrouve comme président d’honneur. C’est une belle boucle qui se complète », confie-t-il au bout du fil.

Dans les prochains mois, le président d’honneur de la 28e édition participera à divers événements et offrira des conférences ici et là. Des conférences, il en a d’ailleurs donné plusieurs au fil des ans dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école.

« J’allais donner des conférences sur mon parcours dans les écoles primaires et secondaires un peu partout au Québec. J’ai toujours aimé cette relation-là avec les jeunes parce que je trouve que les jeunes sont curieux, ont toujours des bonnes questions et s’intéressent toujours à l’entrepreneuriat », assure Simon Philibert, en insistant sur l’importance d’entretenir cette étincelle-là.

Il reconnaît que les projets démarrés par des jeunes du primaire et du secondaire ne sont pas de l’entrepreneuriat proprement dit, mais il n’en demeure pas moins qu’ils permettent de cultiver cet esprit-là qui, plus tard, leur donnera peut-être goût d’entreprendre.

De l’intérieur

Simon Philibert a donc vécu de l’intérieur l’expérience du Défi OSEntreprendre. En 2012, il participait au volet Création d’entreprise, tandis qu’en 2018, il était sacré lauréat régional Réussite inc. sur la Côte-Nord, marquant un tournant dans son parcours entrepreneurial.

Il est bien placé pour savoir à quel point OSEntreprendre « peut transformer des parcours et inspirer des rêves », indique-t-il d’ailleurs dans une publication sur les réseaux sociaux.

Le président d’honneur invite les jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que les entrepreneurs à passer à l’action en osant entreprendre et ainsi bâtir l’avenir. Celui qui traite l’actualité à l’émission Salut Bonjour sur TVA, en plus de mener de front sa carrière d’entrepreneur depuis 20 ans, espère inspirer la relève à oser croire en ses rêves et à persévérer et transformer ses idées en projets porteurs.

Les inscriptions sont d’ores et déjà lancées et la date limite est fixée au 11 mars 2026. Le gala national aura lieu en juin, mais auparavant, chacune des 17 régions du Québec aura récompensé ses lauréats dans les volets Scolaire, Étudiants, Création d’entreprise et Réussite inc.