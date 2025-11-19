La SQ recherche toujours Pascal Duguay de Godbout

Par Johannie Gaudreault 9:55 AM - 19 novembre 2025
Temps de lecture :

C'est sur ce vélo qu'aurait circulé Pascal Duguay les jours précédant sa disparition. Photo SQ

La Sûreté du Québec tente encore de localiser Pascal Duguay de Godbout. L’homme de 49 ans est disparu depuis le 18 octobre.

« Les policiers ont peu d’éléments qui permettent de faire progresser l’enquête », affirme la SQ par voie de communiqué.

Néanmoins, la Sûreté du Québec est mesure d’établir que Pascal Duguay utilisait un vélo (voir photo) dans les jours précédant sa disparition.

Description

Taille : 1,78 m (5 pi 10 po)
Poids : 102 kg (230 lb)
Cheveux : bruns
Yeux : pers

Toutes personnes ayant aperçu ou localisant ce vélo est prié de contacter les policiers via la Central de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Disparition de Pascal Duguay : la SQ lance un avis de recherche

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un test du système « En Alerte » aura lieu mercredi partout au Canada

Un vent d’énergie pour les organismes famille de la Côte-Nord

La météo de Québec ramène un couple à Baie-Comeau

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Un test du système « En Alerte » aura lieu mercredi partout au Canada

Consulter la nouvelle

Un vent d’énergie pour les organismes famille de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 19 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord