Incendie à Moisie : des gens détruits par le meurtre de Jimmy Maltais

Par Sylvain Turcotte 2:22 PM - 19 novembre 2025
Temps de lecture :

L’enquêteur de la SQ dans le dossier de l’incendie criminel du 16 octobre 2024 à Moisie. Guillaume Poirier, et l’avocat de la Couronne, Me Marc Bérubé. Photo Sylvain Turcotte

Dans l’auditoire de la salle du palais de justice de Sept-Îles pour l’enquête préliminaire des trois accusés du meurtre de Jimmy Maltais, il y a des proches de la famille de la victime, dont une qui a confié au Journal que son quotidien n’est plus le même. 

Pour sa sécurité, la personne rencontrée préfère ne pas être nommée. Elle a souligné que les parents de Jimmy Maltais, le Septilien retrouvé sans vie dans l’incendie d’une maison mobile à Moisie le 16 octobre 2024, sont « des gens détruits. C’est cruel pour des gens d’avoir à vivre ça. Ils sont marqués à vie, au fer rouge », a-t-elle affirmé. 

La dame a assisté à plusieurs des étapes depuis le début des procédures. 

Sa présence, même si les parents de la victime ne sont pas sur place pour l’enquête, « c’est pour un réconfort pour la famille. On partage leur peine. Ils ne s’en remettront jamais », a-t-elle exprimé. 

Originaire de Longue-Pointe-de-Mingan et maintenant établie à Sept-Îles, elle souligne que son quotidien n’est plus le même depuis les deux dernières années, avec les événements du crime organisé, même si personne n’est à l’abri. 

« Tout le monde est touché de près ou de loin », dit-elle. 

Elle ne sort plus prendre sa marche le soir, et « je barre mes portes, ce que je ne faisais pas avant ». 

« Il faut faire attention avec tout ce qui se passe, car les personnes visées ne devaient pas l’être des fois. Je me sens moins sécure », dit-elle. 

L’enquête

Quant à l’enquête préliminaire pour les trois hommes accusés du meurtre, elle s’est ouverte mercredi matin. Une liste d’une trentaine de preuves a été déposée, sous forme de clé USB, par la Couronne.

En raison d’une ordonnance, il est interdit de publier les preuves recueillies. Plusieurs témoins seront appelés à la barre pour les cinq journées d’audience prévues. 

Feu à Moisie : début de l’enquête préliminaire pour trois individus accusés de meurtre

