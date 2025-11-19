Feu à Moisie : début de l’enquête préliminaire pour trois individus accusés de meurtre

Par Sylvain Turcotte 6:00 AM - 19 novembre 2025
Temps de lecture :

L’enquête préliminaire pour les trois individus accusés de meurtre dans l’histoire de la maison mobile incendiée à Moisie en octobre 2024 s’ouvre le 19 novembre. Photo Sylvain Turcotte

Les trois hommes accusés du meurtre du Septilien Jimmy Maltais, retrouvé sans vie dans l’incendie d’une résidence de Moisie en 2024, voient leur enquête préliminaire s’ouvrir mercredi au palais de justice de Sept-Îles. 

Au moins quatre jours d’enquête préliminaire sont prévus dans le dossier des trois accusés, en lien avec l’incendie survenu sur la rue Vollant, en octobre 2024.

Les avocats de Dereck Lemay et Anthony Roy, de Québec, ainsi que du Baie-Comois Jonathan Gendron contestent la citation à procès. Il doit donc y avoir la tenue d’une enquête préliminaire pour présenter les preuves et témoignages récoltés. 

Au terme de cette étape qui est au calendrier pour les 19, 20, 24, 26 et 27 novembre, un juge devra trancher sur la tenue ou non d’un procès en Cour supérieure. 

Le procureur de la Couronne Me Marc Bérubé présentera différentes preuves, en plus de faire intervenir divers témoins dans le dossier.

Rappelons que le 16 octobre 2024, le Septilien Jimmy Maltais avait été retrouvé sans vie dans l’incendie de la résidence de la rue Vollant. 

Outre Dereck Lemay, Anthony Roy et Jonathan Gendron, quatre autres personnes sont impliquées dans cet incendie criminel, soit Lucas Bérubé, Raphaël Bérubé, Malory Fortin et Kent Lebrasseur.

Malory Fortin a été condamnée à une sentence dans la collectivité en septembre. Quant au Septilien Lucas Bérubé, il a écopé de trois ans de prison pour complicité après le fait. Le dossier de Raphaël Bérubé doit revenir devant les tribunaux en mars. 

