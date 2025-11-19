À vélo du parc Ferland à l’entrée de la ville de Sept-Îles cet hiver

Par Sylvain Turcotte 12:00 PM - 19 novembre 2025
Temps de lecture :

Pour un premier hiver, la Ville de Sept-Îles fera l'entretien de la piste cyclable menant de la Maison du tourisme au parc Ferland. Photo Sylvain Turcotte

La piste cyclable entre le parc Ferland et la Maison du tourisme, située à l’entrée de Sept-Îles, sera déneigée pour un premier hiver. 

« Ce sera entretenu sur un fond de neige durcie et non sur l’asphalte pour ne pas endommager la piste », fait savoir le directeur des Travaux publics de la Ville de Sept-Îles, Carl Gaudreault.

Cette nouveauté au Programme de déneigement 2025-2026 de la municipalité vient d’une demande du conseil et aussi de citoyens.

Une certaine attente avait aussi été créée l’hiver dernier, par un entrepreneur qui déneigeait la piste.

M. Gaudreault mentionne que la Ville analysera la situation en cours d’hiver, notamment au niveau de la sécurité, puisque la piste est à proximité de la route 138. 

Une bonne nouvelle

Cet ajout au plan de déneigement est un « très bon pas vers l’avant », avance le gérant de la boutique Mon Vélo, Dominic Leblanc.

Il est content que la Ville ait changé d’idée. Il se dit conscient que le déneigement de la piste cyclable entre le Marché 7 Jours et la Maison du tourisme ne se fera pas de façon prioritaire au terme d’une bordée de neige, mais « ça va être déneigé de façon régulière », estime-t-il. 

Comme plusieurs personnes n’ont pas accès à une voiture et qu’ils n’ont d’autres choix que de se déplacer à vélo, M. Leblanc soutient que le vélo apporte une diversification de moyens de transport, une alternative pour sortir du parc Ferland, « qu’on vend pour un accès à la propriété (maison mobile) ». 

« Il n’y a rien de mauvais dans cette alternative », dit-il. Le transport alternatif à longueur d’année se fait dans plusieurs villes au Québec, indique-t-il. « Tout le monde est gagnant. »

Selon lui, le vélo est « une porte de liberté de déplacement, une liberté pour des gens qui ne coûtent pas cher ». 

Par ailleurs, le gérant de Mon Vélo voit déjà les effets de cet ajout au programme de déneigement de la Ville. Suivant le partage de la publication du plan, quelques vélos de sa boutique ont trouvé preneur. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Agressions sexuelles : un ex-massothérapeute de Baie-Comeau est déclaré responsable

Vers une des pires saisons de la grippe « depuis longtemps » au Québec?

La SQ recherche toujours Pascal Duguay de Godbout

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Agressions sexuelles : un ex-massothérapeute de Baie-Comeau est déclaré responsable

Consulter la nouvelle
Actualité

Vers une des pires saisons de la grippe « depuis longtemps » au Québec?

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 19 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord