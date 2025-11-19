À vélo du parc Ferland à l’entrée de la ville de Sept-Îles cet hiver

La piste cyclable entre le parc Ferland et la Maison du tourisme, située à l’entrée de Sept-Îles, sera déneigée pour un premier hiver.

« Ce sera entretenu sur un fond de neige durcie et non sur l’asphalte pour ne pas endommager la piste », fait savoir le directeur des Travaux publics de la Ville de Sept-Îles, Carl Gaudreault.

Cette nouveauté au Programme de déneigement 2025-2026 de la municipalité vient d’une demande du conseil et aussi de citoyens.

Une certaine attente avait aussi été créée l’hiver dernier, par un entrepreneur qui déneigeait la piste.

M. Gaudreault mentionne que la Ville analysera la situation en cours d’hiver, notamment au niveau de la sécurité, puisque la piste est à proximité de la route 138.

Une bonne nouvelle

Cet ajout au plan de déneigement est un « très bon pas vers l’avant », avance le gérant de la boutique Mon Vélo, Dominic Leblanc.

Il est content que la Ville ait changé d’idée. Il se dit conscient que le déneigement de la piste cyclable entre le Marché 7 Jours et la Maison du tourisme ne se fera pas de façon prioritaire au terme d’une bordée de neige, mais « ça va être déneigé de façon régulière », estime-t-il.

Comme plusieurs personnes n’ont pas accès à une voiture et qu’ils n’ont d’autres choix que de se déplacer à vélo, M. Leblanc soutient que le vélo apporte une diversification de moyens de transport, une alternative pour sortir du parc Ferland, « qu’on vend pour un accès à la propriété (maison mobile) ».

« Il n’y a rien de mauvais dans cette alternative », dit-il. Le transport alternatif à longueur d’année se fait dans plusieurs villes au Québec, indique-t-il. « Tout le monde est gagnant. »

Selon lui, le vélo est « une porte de liberté de déplacement, une liberté pour des gens qui ne coûtent pas cher ».

Par ailleurs, le gérant de Mon Vélo voit déjà les effets de cet ajout au programme de déneigement de la Ville. Suivant le partage de la publication du plan, quelques vélos de sa boutique ont trouvé preneur.