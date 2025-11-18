Une première séance du conseil pour les nouveaux élus de Port-Cartier

Le nouveau conseil de Port-Cartier était réuni ce lundi soir afin de tenir sa première séance publique depuis l’élection du 2 novembre.

La nouvelle mairesse, Danielle Beaupré, a présidé sa première séance. Bien qu’elle était conseillère municipale auparavant, le rôle de mairesse durant une réunion municipale est bien différent, comme elle a pu le constater.

« C’était une première expérience et je dois dire que j’ai encore beaucoup à apprendre », dit-elle.

Plus d’une quinzaine de Port-Cartois ont assisté à la séance. Ils ont posé des questions aux nouveaux élus pendant plus de 45 minutes. Elles ont porté notamment sur l’éclairage de certains secteurs, le projet d’agrandissement du Café-théâtre Graffiti et l’entretien des infrastructures municipales.

Un vent de changement a soufflé à Port-Cartier lors des élections municipales. Sur les sept membres du conseil, cinq en sont à un premier mandat. Malgré ce manque d’expérience politique, la mairesse se dit bien entourée avec son équipe de conseillers municipaux.

« Ce sont des gens qui ont tous une histoire de vie différente et qui travaillent à des endroits différents. Ils ont vraiment une belle vision de la ville », dit la mairesse. Elle souligne que les nouveaux conseillers étaient déjà des gens qui étaient impliqués dans la communauté.

Mme Beaupré souhaite profiter des prochaines pour poursuivre les discussions avec les élus pour bien identifier les priorités que se donnera le conseil. Ses conversations se dérouleront en parallèle avec la confection du prochain budget qui sera présenté au mois de janvier 2026.

Séances du conseil

À l’ordre du jour de la séance du 17 novembre, la municipalité souhaite apporter une modification pour le déroulement des séances du conseil. Depuis quelques années, les réunions municipales s’amorcent à 16 h 30 en période estivale. Le conseil souhaite que dans le futur, toutes les séances débutent à 19 h. Ce changement est justifié par des demandes citoyennes, affirme la mairesse.

« Pour moi, si on veut avoir une belle communication avec l’ensemble de la population, il faut avoir des heures qui sont adaptées à la population. 19 h, je pense que ça convient à tout le monde », dit Danielle Beaupré.