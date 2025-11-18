René-Lévesque : un saut en politique pour ce militant du PQ

Par Karianne Nepton-Philippe 11:45 AM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

Israeël Tremblay de Baie-Comeau se présente à l'investiture du Parti québécois, en vue de l'élection provinciale de 2026. Photo Karianne Nepton-Philippe

Exaspéré par les décisions de la Coalition avenir Québec (CAQ), ce militant de longue date du Parti québécois veut que les choses changent. Israël Tremblay est le premier à lever la main pour l’investiture du parti, dans le comté de René-Lévesque, en vue de l’élection provinciale de 2026. 

L’homme, habitant à Baie-Comeau et originaire de Chute-aux-Outardes, travaille à l’Aluminerie Alcoa depuis près de 26 ans. 

« L’an passé, quand le gouvernement de la CAQ a décidé de sortir les infirmières et préposées aux bénéficiaires dans le réseau de la santé, ça a occasionné de grosses répercussions dans notre hôpital à Baie-Comeau », déclare Israël Tremblay. 

« On a fermé la pédiatrie, on a envoyé les femmes de Baie-Comeau et des environs à Sept-Îles. On a fermé des lits d’hôpitaux », poursuit-il.

C’est « l’élément déclencheur » qui a amené la réflexion de se présenter en politique pour M. Tremblay. 

Ce dernier n’en peut plus de ce qu’il constate du gouvernement, avec des projets comme le 3e lien à Québec, SAAQclic ou encore Northvolt. 

« On est en train de faire un pont sur l’Île d’Orléans de 2,6 milliards de dollars, pour 7 000 personnes. Sur la Côte-Nord, on est 90 000 personnes et on n’est pas capable d’avoir un pont », lance-t-il. 

Israël Tremblay fait connaître les enjeux prioritaires pour lui : le pont sur le Saguenay, les services en santé sur la Côte-Nord et le prix de l’essence dans la région. 

Il compte aussi se pencher sur la question du caribou forestier. 

Pourquoi le PQ ?

« J’ai toujours voté Parti québécois, je suis profondément indépendantiste. Les valeurs de ce parti me rejoignent », explique Israël Tremblay. 

Celui qui admire René Lévesque soutient que la circonscription qui porte son nom est primordiale au Québec. 

M. Tremblay indique avoir eu des discussions avec l’actuel député caquiste, Yves Montigny, lors de la dernière élection en 2022. 

« Il avait quasiment réussi à me convaincre de voter pour la CAQ. […] Mais, quand je regarde la feuille de route de M. Montigny, je suis content de ne pas avoir changé mon vote », confie le Baie-Comois. 

C’est un saut que M. Tremblay fait en se lançant dans une course à l’investiture du Parti québécois. L’assemblée d’investiture qui servira à déterminer le prochain candidat du parti se tiendra vers la fin mars. « Présentement, on m’a dit que j’étais seul dans la course, mais la permanence du PQ m’a confirmé qu’elle n’avait jamais vu autant de noms au Québec. »

Israël Tremblay entame sa campagne terrain afin de se faire connaître auprès des citoyens de la circonscription. 

« C’est une belle aventure et j’ai hâte de représenter le comté et la Côte-Nord », conclut-il. 

