Les Biscuits sourires des Fêtes font fureurs à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 3:06 PM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

La vente des Biscuits sourires des Fêtes va bon train dans les Tim Hortons de Sept-Îles. Photo courtoisie

La campagne du Biscuit sourire des Fêtes bat son plein dans les restaurants Tim Hortons. Dans ceux de Sept-Îles, à peine sortis des fours qu’ils trouvent preneurs.

Après seulement journée, la franchise septilienne du 810, boulevard Laure figure au 10e rang pour la grande région Québec, qui comprend l’Abitibi, l’Outaouais, le Nord-du-Québec et l’Est-du-Québec.

« Un immense merci à nos invités pour votre générosité et votre enthousiasme, à nos membres d’équipe qui travaillent d’arrache-pied et à M. Guy Couture de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles », souligne le franchisé Jean-Christophe Harrisson. 

Les fonds récoltés par la vente des Biscuits sourires des Fêtes sont remis à la Fondation pour soutenir les initiatives en santé mentale.

La population a jusqu’au 23 novembre pour se procurer les biscuits et ainsi contribuer à la cause. 

