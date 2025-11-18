La réfection du Graffiti approche

Une étape importante est franchie pour le projet d’agrandissement du Café-théâtre Graffiti, à Port-Cartier, avec le lancement de l’appel d’offres pour la réalisation des travaux.

Voilà près de 15 ans que ce projet d’agrandissement se fait attendre. Le directeur du Café-théâtre Graffiti accueille positivement cette avancée.

« Ça fait depuis 2009 qu’on travaille sur ce projet. C’est sur qu’on est vraiment enthousiaste de voir que ça se profile dans les prochains mois », affirme Yves Desrosiers.

Les entreprises ont jusqu’au 20 novembre pour déposer une soumission, afin d’effectuer les travaux d’agrandissement, de réfection et de mise aux normes du bâtiment.

Pour financer ce projet important, la Ville de Port-Cartier a adopté un règlement d’emprunt de 5,2 M$, début octobre. La municipalité pourra bénéficier d’une aide maximale de 1 918 136 $ offerte par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Le projet consiste principalement en l’agrandissement de l’arrière-scène et des coulisses. Il permettra aussi d’augmenter l’espace de stockage. Une pièce sera aménagée pour entreposer le matériel comme les tables, les chaises et l’éclairage. Des bureaux administratifs seront aussi construits. Le nombre de places dans la salle ne sera pas augmenté.

En plus de l’agrandissement, une mise aux normes du bâtiment qui a célébré ses 40 ans en 2024 sera effectuée. Il y aura notamment des améliorations aux systèmes de ventilation et à la toiture.