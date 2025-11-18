Florent Vollant parmi les grands auteurs-compositeurs

Par Sylvain Turcotte 7:36 PM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

Florent Vollant fait maintenant partie du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Photo courtoisie

L’icône de la musique autochtone de Uashat mak Manki-utenam est officiellement entré au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

La cérémonie d’intronisation de l’événement Légendes s’est déroulée lundi à Montréal. Michel Pagliaro, François Cousineau ainsi que Kate & Anna McGarrigle ont également rejoint Florent Vollant au Panthéon lors de cette soirée.

« Florent Vollant a toujours su faire rayonner nos histoires, notre langue et notre territoire avec une sensibilité et une authenticité incomparables. Son intronisation au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens rend hommage à son talent exceptionnel, mais aussi à son rôle de guide, de mentor et de bâtisseur pour tant d’artistes émergents », souligne l’équipe de Makusham Musique.

En plus de sa carrière solo des dernières années, Florent Vollant a été une des figures emblématiques du duo folk-rock Kashtin avec Claude McKenzie, le premier groupe autochtone du Québec à connaître une renommée internationale.

« Tshinashkumitin pour tout ce que tu apportes à la musique et à nos communautés », renchérit la maison de disque à Mani-Utenam, spécialisée dans la gérance d’artistes et la production de spectacles.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Florent Vollant invite de gros noms pour son spectacle du temps des Fêtes

Les souvenirs des aînés de la Côte-Nord au cœur d’une exposition

Un voyage au cœur de la Turquie dans les cinémas de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Culturel

Florent Vollant invite de gros noms pour son spectacle du temps des Fêtes

Consulter la nouvelle

Les souvenirs des aînés de la Côte-Nord au cœur d’une exposition

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 19 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord