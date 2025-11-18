Florent Vollant invite de gros noms pour son spectacle du temps des Fêtes

Par Sylvain Turcotte 7:09 PM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

Sara Dufour fait partie des invités du spectacle du temps des Fêtes mis sur pied par Florent Vollant et l'équipe du Studio Makusham. Photo Étienne Dionne

Sara Dufour et Ludovick Bourgeois, des artistes qui ont récemment foulé la scène de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles, y reviendront le 17 décembre. Ils font partie des invités du Spectacle du temps des Fêtes orchestré par Florent Vollant et l’équipe du Studio Makusham.

La 22e édition de cette tradition musicale à l’approche de Noël comptera aussi comme invités Élisabeth St-Gelais, soprano innue de Pessamit, Scott-Pien Picard et Tshishapeu, qui lance d’ailleurs un album le 6 décembre.

Florent Vollant, intronisé lundi soir au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, sera aussi de la fête.

Les billets pour cette soirée du 17 décembre sont en vente dès le 19 novembre, 9h, via la billetterie de la Salle de spectacle de Sept-Îles. Ils sont au coût de 30$. Ce spectacle du temps des Fêtes est une source de financement pour le Studio Makusham mis sur pied par Florent Vollant.

