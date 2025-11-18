Un titre pour les Missîles de Sept-Îles à Ste-Julie

Par Sylvain Turcotte 9:11 AM - 18 novembre 2025
Temps de lecture :

L'équipe des Missîles de Sept-Îles junior B, championne du Tournoi de Ste-Julie. Photo : pelophotosvideossports - Daniel Péloquin

Deux équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles prenaient part au Tournoi de Ste-Julie dans les derniers jours. La formation junior V B a été sacrée championne de sa catégorie.

L’équipe junior B a été dominante à ses quatre rencontres, remportant notamment sa finale, contre Ottawa, 8-1. Au total, les Septiliennes ont marqué 32 buts et en ont concédé que 4.

Quant aux cadettes B, elles ont perdu en finale 6-3, devant Lotbinière, un adversaire avec qui elles avaient livré un match nul de 5-5 en préliminaires. 

Les cadettes B des Missîles, finalistes au Tournoi de Ste-Julie. Photo : pelophotosvideossports – Daniel Péloquin

Les Missîles junior B ont eu plusieurs occasions de célébrer au Tournoi de Ste-Julie. Photo : pelophotosvideossports – Daniel Péloquin

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Plus de 5 000 $ en bourses au Skins Game de Sept-Îles

Une judoka de Sept-Îles sur le podium

Hockey Senior AA : les Basques signent une première victoire

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Plus de 5 000 $ en bourses au Skins Game de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Une judoka de Sept-Îles sur le podium

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 19 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord