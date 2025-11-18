Un titre pour les Missîles de Sept-Îles à Ste-Julie
L'équipe des Missîles de Sept-Îles junior B, championne du Tournoi de Ste-Julie. Photo : pelophotosvideossports - Daniel Péloquin
Deux équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles prenaient part au Tournoi de Ste-Julie dans les derniers jours. La formation junior V B a été sacrée championne de sa catégorie.
L’équipe junior B a été dominante à ses quatre rencontres, remportant notamment sa finale, contre Ottawa, 8-1. Au total, les Septiliennes ont marqué 32 buts et en ont concédé que 4.
Quant aux cadettes B, elles ont perdu en finale 6-3, devant Lotbinière, un adversaire avec qui elles avaient livré un match nul de 5-5 en préliminaires.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord