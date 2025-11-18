Un titre pour les Missîles de Sept-Îles à Ste-Julie

Deux équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles prenaient part au Tournoi de Ste-Julie dans les derniers jours. La formation junior V B a été sacrée championne de sa catégorie.

L’équipe junior B a été dominante à ses quatre rencontres, remportant notamment sa finale, contre Ottawa, 8-1. Au total, les Septiliennes ont marqué 32 buts et en ont concédé que 4.

Quant aux cadettes B, elles ont perdu en finale 6-3, devant Lotbinière, un adversaire avec qui elles avaient livré un match nul de 5-5 en préliminaires.

Les cadettes B des Missîles, finalistes au Tournoi de Ste-Julie. Photo : pelophotosvideossports – Daniel Péloquin