Une judoka de Sept-Îles sur le podium

La Septilienne Leiya Chiasson a bien fait à la Coupe panaméricaine de judo qui avait lieu à Montréal, en fin de semaine.

Elle a récolté la médaille de bronze chez les U18, moins 52 kg.

« Leiya se distingue par son sérieux, sa constance et son éthique de travail exemplaire. Nous sommes très heureux de la voir performer dans une compétition réunissant plusieurs des meilleures athlètes des Amériques », souligne l’Académie de judo de Sept-Îles.

François-Xavier Beaudin était aussi de ce tournoi. Il n’a toutefois pas obtenu de classement. Il a pris de l’expérience pour sa première compétition internationale.