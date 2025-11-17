Une bourse de 25 000 $ pour l’Épicerie Tropicale de Sept-Îles 

L’Épicerie Tropicale de Sept-Îles fait partie des entreprises lauréates de la 8e édition des Bourses d’honneur de la diversité ethnoculturelle du programme Entreprendre Ici.

Le tout a été annoncé lors du Gala 2025 qui s’est tenu à Laval le 13 novembre.

L’Épicerie Tropicale de Sept-Îles a reçu une des bourses de 25 000 $.

L’organisation d’Entreprendre Ici souligne que cette cohorte exceptionnelle d’entreprises « illustre toute la diversité, la créativité et la vitalité économique qui animent l’écosystème entrepreneurial québécois ».

L’entreprise récipiendaire pour la région offre des produits exotiques et afro-caribéens uniques, favorisant la découverte culinaire, l’inclusion culturelle et le rapprochement entre communautés sur la Côte-Nord.