Un prix Prospère pour Aluminerie Alouette 

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:17 AM - 17 novembre 2025
C'est le directeur principal Santé, sécurité et ESG, Tony Dresdell, qui a accepté le trophée lors du Gala. Photo courtoisie

Aluminerie Alouette a vu son travail être reconnu lors de la 4e édition du Gala Prospérité Québec, organisé par le Conseil du patronat du Québec (CPQ), en obtenant le prix Prospère dans la catégorie Employeur innovant – SST et bien-être.

Le CPQ souligne la culture organisationnelle de l’entreprise qui encourage la créativité et l’expérimentation, ce qui favorise ainsi l’émergence de solutions novatrices pour relever les défis liés à la santé et à la sécurité au travail.

Ce prix vient souligner les pratiques innovantes de l’aluminerie. On peut citer le modèle de gestion participative qui caractérise l’entreprise depuis ses débuts, il y a 35 ans. Les employés à tous les niveaux sont invités à soumettre des idées pour mettre en place des initiatives en santé et sécurité. 

Les résultats sont tangibles, puisqu’en 2024, Aluminerie Alouette a connu sa meilleure performance en termes de blessure avec premiers soins, soit 6,8 par 200 000 heures travaillées.

De plus, à travers son service de santé interne, l’entreprise offre également des bilans de santé annuels, du soutien en cessation tabagique, l’adaptation ergonomique des postes de travail, ou encore la vaccination contre les virus saisonniers. Un comité spécifique à la santé et au mieux-être est aussi très actif et organise une foule d’activités.

« Notre objectif est clair ; que tous puissent retourner à la maison en toute sécurité, épanouis et surtout, qu’ils aient le goût de revenir », souligne le président et chef de la direction, Claude Gosselin.

