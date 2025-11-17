Plus de 5 000 $ en bourses au Skins Game de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 4:09 PM - 17 novembre 2025
Temps de lecture :

L’équipe gagnante du Skins Game dans la classe A - Compétition, celle formée d’Alexandre Jauron, Joël Collin, Pascal Émond et Simon D’Astous. Photo courtoisie

Il y avait de l’argent en jeu dans les derniers jours au Club de curling de Sept-Îles. Pas moins de 27 équipes étaient de la partie pour le Skins Game.

C’est une somme de 4 945 $ qui a été remis en bourses aux équipes méritantes, en plus de 540 $ en loto skip.

Sur les 27 formations du Skins Game, à l’horaire du 13 au 16 novembre, 14 s’affrontaient en classe Compétition. Au total, il y avait trois équipes de plus qu’à l’édition 2024. 

Les grands gagnants, ceux de la classe A – Compétition, sont les Port-Cartois Joël Collin, Pascal Émond et Simon D’Astous, qui comptaient aussi sur le Septilien Alexandre Jauron. 

Pour la classe A – Participation, c’est le quatuor formé d’Omer Roussy, Marc Dallaire, Léonard Landry et Donald Labrie qui a été couronné. 

Les commanditaires du Skins Game étaient CKAU, Isa-Eve Boucher Notaire et LOLA.

Pour les deux prochains tournois de 2025, l’ambiance sera très festive au Club de curling de Sept-Îles avec le Tournoi de la Dinde du 5 au 7 décembre et le Tournoi des Fêtes du 26 au 30 décembre. 

