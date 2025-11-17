Incendies criminels à Maliotenam : une personne arrêtée

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:30 PM - 17 novembre 2025
Temps de lecture :

Photo Vincent Rioux-Berroaurd

À la suite de la série d’incendies dans la nuit de vendredi à samedi à Maliotenam, une personne a été arrêtée en lien avec les événements.

Chad Lacroix-Régis a comparu lundi après-midi en visioconférence au palais de justice de Sept-Îles. Il fait face à un chef d’accusation d’avoir intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, causé par le feu ou par une explosion un dommage à un bien (une maison),  sachant ou ne se souciant pas que celle-ci était habitée ou occupée.

Le procureur pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Patrick Smith-Morin, a indiqué que d’autres chefs d’accusation pourraient être portés parce que l’enquête est toujours en cours.

Le procureur s’est opposé à la remise en liberté. Une enquête sur la remise en liberté est prévue pour mardi.

