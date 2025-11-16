Levée des alertes de pluie verglaçante au Québec : neige attendue à plusieurs endroits

Il n’y avait plus d’alertes de pluie verglaçante au Québec au réveil, vers 7 h 30, dimanche matin, selon le site web d’Environnement Canada.

Celles-ci avaient été remplacées par des avertissements de neige dans plusieurs secteurs.

Hydro-Québec rapportait que près de 6300 de ses clients étaient privés de courant, vers 7 h 30, principalement dans la région de la Capitale-Nationale, où 3447 abonnés étaient sans électricité, ainsi qu’en Outaouais, où 1759 résidences, commerces et entreprises étaient dans le noir.

La pluie et le verglas devaient céder la place à de la neige dans quelques secteurs dispersés de la province. Dans la région de Lanaudière, les secteurs de Rawdon et Joliette devaient recevoir une accumulation totale de 10 à 15 centimètres de neige d’ici la mi-journée, selon les prévisions d’Environnement Canada. Le scénario annoncé était le même à Louiseville et Shawinigan, en Mauricie.

Les prévisions d’Environnement Canada faisaient plutôt état de 15 à 20 centimètres de neige dans les secteurs de Rouyn et du Témiscouata, en Abitibi-Témiscamingue, vers Mont-Laurier dans les Laurentides jusqu’à dimanche après-midi.

La chaussée était partiellement couverte en matinée à plusieurs endroits, selon la carte interactive du ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec.