Hockey Senior AA : les Basques signent une première victoire

Par Sylvain Turcotte 4:38 PM - 16 novembre 2025
Temps de lecture :

Capitaine Maxime Lévesque y est allé d'un tour du chapeau dans la première victoire de la saison des Basques - Groupe Olivier de Sept-Îles. Photo : Cynthia-K Denis Photographe

Toutes les équipes de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord ont au moins une victoire, à mi-chemin du calendrier régulier.

Après trois revers, les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles ont finalement obtenu leurs premiers points au classement. Ils sont venus à bout des Marchands de Havre-Saint-Pierre, en l’emportant 6-5, sur la route, samedi.

Luc Arsenault a inscrit le but gagnant avec 3 min 21 sec à faire au troisième vingt, son deuxième filet de l’engagement.

Maxime Lévesque a fait mouche trois fois pour un tour du chapeau chez les Basques. Vincent Bélanger est l’autre marqueur pour Sept-Îles. 

Les buts de la formation cayenne sont venus des bâtons de Tommy Arsenault (2), Johnney Cormier, Félix Jomphe et Édouard Jomphe.

Joël Mckenzie était le gardien pour les Basques. Pour les Marchands, auteur d’un jeu blanc face à Sept-Îles une semaine plus tôt, Patrick Jomphe a cédé quatre fois lors des deux premières périodes, cédant le filet à son auxiliaire, Christopher Jomphe, pour la troisième. 

Une seule partie est à l’horaire en fin de semaine prochaine alors que les Gaulois et les Marchands s’affrontent pour une première fois cette saison. Ça se passe, vendredi, à Havre-Saint-Pierre.

Tommy Arsenault (#10) et les Marchands pourront se reprendre vendredi avec la visite des Gaulois PC de Port-Cartier. Photo : Cynthia-K Denis Photographe

