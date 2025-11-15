Matane–Côte-Nord : un changement à l’horaire dimanche

Par Karianne Nepton-Philippe 5:09 PM - 15 novembre 2025
Temps de lecture :

L’horaire du traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout du dimanche 16 novembre est modifié. La traversée prévue à 14 h est devancée à 13 h et la traversée prévue à 17 h est devancée à 16 h.

Ce changement survient en raison de « conditions de navigation défavorables ». Les lieux de départ demeurent les mêmes que prévus. Les réservations seront honorées aux nouvelles heures.

