Matane–Côte-Nord : un changement à l’horaire dimanche
L’horaire du traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout du dimanche 16 novembre est modifié. La traversée prévue à 14 h est devancée à 13 h et la traversée prévue à 17 h est devancée à 16 h.
Ce changement survient en raison de « conditions de navigation défavorables ». Les lieux de départ demeurent les mêmes que prévus. Les réservations seront honorées aux nouvelles heures.
