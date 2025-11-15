Le Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles rame pour une cause

Vingt-quatre heures à ramer pour Autisme Côte-Nord, c’est ce que se donne comme défi une cinquantaine de personnes au Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles (CF7).

Le coup d’envoi de ce 24 heures de rameur a été donné à 8h ce samedi matin du 15 novembre.

Ce genre de défi a déjà été réalisé dans d’autres centres d’entraînement ailleurs dans le monde.

Les fonds récoltés iront à Autisme Côte-Nord, ” pour les familles dans le besoin, pour du répit “, fait savoir Alex Vigneault, copropriétaire du CF7.

Le choix du rameur pour le défi est son accessibilité par rapport aux appareils d’équipements de cardio disponibles au CF7, mais c’est également ” un exercice avec le moins d’impact pour les blessures, malgré les petits inconforts “, mentionne Alex Vigneault.

La douzaine d’équipes de quatre à cinq personnes ramera jusqu’à 8h dimanche matin dans l’édifice du 543, avenue Perreault.

Certains participants sont venus de Havre-Saint-Pierre, patelin natal de deux des trois propriétaires du CF7, soit les Alex, Vigneault et Cormier.

Ce qui sera le plus demandant, ” quand l’engouement de fin de journée va diminuer, et de passer la nuit. Les dernières heures seront le fun “, dit M. Vigneault, content de la réponse pour cette première édition.

Parmi les partenaires et commanditaires qui offrent un soutien à la cause ou aux participants, on note le fonds humanitaires de l’Association des policières et policiers du Québec, Maxi, IGA et Tim Hortons.

La population peut contribuer à l’événement en se présentant sur place ou via le lien disponible sur la page Facebook du Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles.