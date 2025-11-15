Le Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles rame pour une cause

Par Sylvain Turcotte 11:54 AM - 15 novembre 2025
Temps de lecture :

Le 24 heures de rameur au Centre d'entraînement fonctionnel de Sept-Îles est en cours depuis 8h samedi matin.

Vingt-quatre heures à ramer pour Autisme Côte-Nord, c’est ce que se donne comme défi une cinquantaine de personnes au Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles (CF7).

Le coup d’envoi de ce 24 heures de rameur a été donné à 8h ce samedi matin du 15 novembre.

Ce genre de défi a déjà été réalisé dans d’autres centres d’entraînement ailleurs dans le monde.

Les fonds récoltés iront à Autisme Côte-Nord, ” pour les familles dans le besoin, pour du répit “, fait savoir Alex Vigneault, copropriétaire du CF7.

Le choix du rameur pour le défi est son accessibilité par rapport aux appareils d’équipements de cardio disponibles au CF7, mais c’est également ” un exercice avec le moins d’impact pour les blessures, malgré les petits inconforts “, mentionne Alex Vigneault.

La douzaine d’équipes de quatre à cinq personnes ramera jusqu’à 8h dimanche matin dans l’édifice du 543, avenue Perreault.

Certains participants sont venus de Havre-Saint-Pierre, patelin natal de deux des trois propriétaires du CF7, soit les Alex, Vigneault et Cormier.

Ce qui sera le plus demandant, ” quand l’engouement de fin de journée va diminuer, et de passer la nuit. Les dernières heures seront le fun “, dit M. Vigneault, content de la réponse pour cette première édition.

Parmi les partenaires et commanditaires qui offrent un soutien à la cause ou aux participants, on note le fonds humanitaires de l’Association des policières et policiers du Québec, Maxi, IGA et Tim Hortons.

La population peut contribuer à l’événement en se présentant sur place ou via le lien disponible sur la page Facebook du Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une ambassadrice de Pessamit pour la Grande semaine des tout-petits

Emplois d’Été Canada est de retour sur la Côte-Nord

Impro : Baie-Comeau espère égaliser la série contre Sept-Îles ce soir

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une ambassadrice de Pessamit pour la Grande semaine des tout-petits

Consulter la nouvelle

Emplois d’Été Canada est de retour sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 12 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord