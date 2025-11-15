Hockey Senior AA : les Gaulois corrigent les Pionniers

Par Sylvain Turcotte 1:57 PM - 15 novembre 2025
Temps de lecture :

Le 67 des Gaulois de Port-Cartier, Philippe Deroy, a eu quatre occasions de célébrer dans la victoire de 8-3 sur les Pionniers de Baie-Comeau. Photo Groupe North Shore/Dylan Larrivée

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ne sont plus invincibles. Les Gaulois PCR de Port-Cartier ont infligé un premier revers en cette saison 2025-2026 à leurs visiteurs de vendredi soir.

Les Gaulois n’ont jamais été en arrière au pointage dans la rencontre, touchant la cible deux trois fois en première période, deux fois en seconde et trois fois au dernier vingt, en route vers une victoire de 8-3.

Philippe Deroy a été le plus productif pour les vainqueurs, avec quatre buts, dont trois au dernier vingt. Les autres marqueurs de la formation port-cartoise sont Guillaume Gaudreault, Jean-François Chouinard, William Yale et Christophe Gauthier.

Xavier Dionne et Félix Lefrançois ont assuré la réplique des Pionniers.

La prochaine rencontre de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord est au calendrier pour ce samedi soir, 14 novembre, avec les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles qui se rendent en Minganie pour y affronter les Marchands de Havre-Saint-Pierre.

