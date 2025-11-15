Emplois d’Été Canada est de retour sur la Côte-Nord

La députée Marilène Gill encourage les organismes, entreprises et municipalités de la Côte-Nord à déposer dès maintenant leur demande au programme Emplois d’Été Canada 2026, dont la période de candidature se déroule jusqu’au 11 décembre.

Ce programme fédéral vise à soutenir la création d’emplois estivaux pour les jeunes de 15 à 30 ans, tout en appuyant les organismes et entreprises locales.

« J’invite fortement les organismes et employeurs de la Côte-Nord à déposer leur projet rapidement. Chaque année, les demandes dépassent les fonds disponibles. Ce programme, c’est une occasion concrète d’offrir une première expérience de travail, réintégrer une entreprise et explorer de nouveaux milieux à nos jeunes, tout en soutenant les organisations de la région », souligne la députée de Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan.

Le programme permet de financer des emplois à temps plein d’une durée variant de 6 à 16 semaines, à réaliser entre le 20 avril et le 29 août 2026. Les organismes à but non lucratif, municipalités, institutions publiques et petites entreprises sont admissibles à déposer une demande.

Les propositions peuvent être soumises en ligne via la plateforme SELSC, par formulaire électronique ou par la poste.

Mme Gill réaffirme son intention de promouvoir activement le programme auprès des acteurs régionaux, afin que la Côte-Nord obtienne sa juste part d’emplois d’été destinés aux jeunes.