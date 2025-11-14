Une facture de 7 millions $ pour la commission Gallant

La facture de la commission Gallant, qui a été chargée de faire la lumière sur le fiasco SAAQclic, totalise un peu plus de 7 millions $ jusqu’à présent.

Selon les chiffres dévoilés vendredi matin, la commission d’enquête publique sur les ratés de la transformation numérique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a dépensé précisément 7,016 millions $ en date du 31 octobre.

Plus de la moitié de ce montant a été consacrée à la rémunération des effectifs, soit un total de 4,78 millions $. La commission a compté sur environ une soixantaine d’employés au cours de ses travaux, incluant ceux ayant gravité autour des 75 jours d’audiences publiques.

La diffusion de ces séances, qui ont pris fin le mois dernier, a d’ailleurs coûté près de 1,2 million $. Le reste des dépenses comptabilisées jusqu’à présent est partagé presque à parts égales entre la location d’espaces (513 000 $) et le fonctionnement (518 000 $).

La commission Gallant a eu des locaux à Québec jusqu’au 1er septembre, et loue encore des bureaux à Montréal jusqu’au 1er décembre. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, une part importante a notamment été déboursée pour les notes sténographiques, précise la commission.

La facture de la commission d’enquête publique devrait grimper encore, alors que le commissaire Denis Gallant et d’autres membres de son équipe planchent sur la rédaction du rapport.

Celui-ci doit être remis au gouvernement Legault d’ici le 13 février et doit comporter des recommandations qui permettront d’éviter qu’une autre situation comme celle vécue par la SAAQ se reproduise.

La commission Gallant a entendu de nombreux témoignages et analysé des milliers de documents au cours des derniers mois afin de comprendre ce qui a pu causer des dépassements de coûts et le lancement raté de la plateforme SAAQclic.

Rappelons que la modernisation technologique de la société d’État devrait coûter aux contribuables au moins 1,1 milliard $ d’ici 2027, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon les calculs du Vérificateur général du Québec.

La commission d’enquête doit publier une mise à jour de ses dépenses après la publication du rapport.

Version corrigée. Il faut bien lire que la diffusion des audiences publiques a coûté près de 1,2 million $ et non 2 millions $, comme il était écrit dans une version précédente.