Le pont Touzel sera démoli

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:30 AM - 14 novembre 2025
À gauche, il y a le pont temporaire qui est utilisé, et à droite, on aperçoit le pont Touzel qui sera démoli. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le pont Touzel sera démantelé, confirme le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), mais l’échéancier reste à déterminer.

En janvier dernier, le MTMD évaluait plusieurs scénarios concernant le pont Touzel et indiquait qu’il devait avoir des discussions avec différents partenaires, avant de prendre une décision. C’est finalement le démantèlement qui a été retenu.

Depuis décembre 2024, le pont Touzel, sur la route 138, n’est plus utilisé par les automobilistes pour traverser la rivière Sheldrake. Il y a des enjeux de sécurité, depuis la découverte d’une importante fissure en mai 2023. Elle avait forcé la fermeture temporaire du seul lien permettant de se rendre en Minganie.

Un pont modulaire a été installé au coût d’environ 13 M$, pour venir assurer le lien entre la Minganie et le reste du Québec. Il a été construit juste à côté du pont Touzel. Ce pont temporaire de deux voies a permis un retour à une circulation normale, étant donné qu’il y avait des limitations sur le pont Touzel.

Relocalisation

Cette infrastructure sera utilisée jusqu’à la réalisation du projet de relocalisation de la route 138 dans le secteur de Sheldrake, à Rivière-au-Tonnerre. Le MTMD souhaite éloigner la route 138 du Saint-Laurent dans ce secteur, en raison de l’érosion côtière.

Des opérations de forages sont prévues en 2026, afin de déterminer la nature précise du sol de ce secteur. Les résultats pourront aider le ministère à savoir quel sera le meilleur tracé pour ce projet de relocalisation.

Il est trop tôt pour déterminer un échéancier pour les travaux, précise le MTMD.

