La halte-chaleur est de retour à Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:23 AM - 14 novembre 2025
Temps de lecture :

Située sur l'île Patterson, à proximité du camping municipal Le Patterson, la halte-chaleur peut accueillir jusqu'à dix personnes par nuit. Photo courtoisie

Pour une deuxième année, il y a une halte-chaleur à Port-Cartier afin d’offrir  un endroit sécuritaire et au chaud pour les personnes en situation de vulnérabilité ou d’itinérance.

Cette infrastructure, située sur l’île Patterson, est accessible dès maintenant. La halte-chaleur est ouverte tous les jours, de 20 h à 8 h, et ce, jusqu’au 1er mai, pour répondre aux besoins des usagers et usagères tout au long de la saison froide. Elle peut accueillir jusqu’à dix personnes par nuit.

C’est le Centre d’intervention Le Rond-Point qui prend le relais du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis comme principal gestionnaire du projet. Plusieurs autres organismes locaux sont impliqués dans le projet au sein d’un comité de travail. On y retrouve l’organisme Hom’asculin, l’Office municipal de l’habitation de Port-Cartier, le CISSS de la Côte-Nord ainsi que la Ville de Port-Cartier.

La mise en place d’une telle ressource à Port-Cartier est primordiale avec l’itinérance qui est de plus en plus présente dans la communauté.

« La Ville de Port-Cartier se fait un devoir de soutenir la halte-chaleur, un refuge essentiel pour les personnes vulnérables qui, faute d’un endroit sécuritaire où se loger, doivent affronter le froid et les rigueurs de l’hiver. Ce projet est un exemple concret de solidarité à Port-Cartier. Il illustre l’importance de la collaboration entre les partenaires et la municipalité, qui se mobilisent ensemble au service de la communauté afin de répondre aux besoins essentiels des citoyens et citoyennes », affirme la mairesse Danielle Beaupré.

L’an dernier, ce sont 16 personnes différentes qui ont utilisé les services de la halte-chaleur de Port-Cartier.

Le projet est rendu possible grâce au soutien financier et matériel de nombreuses organisations telles que Centraide, ArcelorMittal, PSOC, Hom’asculin, Le Q’artier, Location Larin, Grouptech, AmNord, PCR Plus, Synergica Électrique et Extincteurs JSD.

À noter qu’ArcelorMittal offre un don de 43 000 $ pour ce projet. En complément, l’entreprise remettra également des tuques et des mitaines aux usagers pour les aider à affronter les rigueurs de l’hiver.

« En appuyant ce projet, nous souhaitons non seulement répondre aux besoins croissants des plus vulnérables, particulièrement durant les mois d’hiver où les enjeux sont plus criants, mais aussi renforcer le tissu social de la région », a déclaré Anne-Marie Dontigny, directrice des communications par intérim chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

Sept-Îles

Le projet de halte-chaleur à Sept-Îles est en suspens. En septembre dernier, l’ancien maire de Sept-Îles, Denis Miousse, avait indiqué que la municipalité et le Centre d’intervention Le Rond-Point avaient eu des rencontres  pour trouver un autre endroit pour accueillir la halte-chaleur. À l’hiver 2025, l’installation était située sur le terrain de l’organisme, mais des résidents se sont plaints en raison d’incidents avec la clientèle de la halte-chaleur.

