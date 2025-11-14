Fin des travaux de réfection du boulevard Portage-des-Mousses à Port-Cartier

Les automobilistes peuvent à nouveau circuler sur le boulevard Portage-des-Mousse, à Port-Cartier, après que ce dernier se soit refait une beauté lors d’un important projet de réfection.

C’est le 9 juin que se sont amorcés les travaux qui ont inclus la réfection complète du pavage, la mise à niveau du réseau d’alimentation en eau et des conduites d’égout. Les travaux majeurs ont entraîné la fermeture complète du boulevard entre les rues Rochelois et Maisonneuve. Portage-des-Mousses est l’une des plus importantes artères routières à Port-Cartier. Elle permet notamment d’accéder aux installations d’ArcelorMittal et du complexe intégré d’Arbec.

Le chantier a connu quelques retards. Initialement, il devait se terminer à la fin du mois d’août. Toutefois, il y a eu des changements dans la quantité de travaux à effectuer, en raison de surprises découvertes au niveau des infrastructures souterraines ce qui a repoussé la fin des travaux.

« Malgré ces défis, nous avons pu réaliser une réfection complète du pavage du boulevard et installer des infrastructures durables pour faciliter la circulation et améliorer le service offert à la population », affirme Pierre-Charles April, ingénieur municipal.

Le marquage de rue sera complété au printemps prochain, mais un marquage temporaire sera installé en attendant.

Cela faisait plusieurs années que la municipalité souhaitait réaliser ce projet de réfection. C’est à la suite de l’obtention d’une subvention de 3 750 000 $ de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable que les élus municipaux ont décidé d’aller de l’avant. Le contrat a été octroyé en avril 2025, pour la somme de 5,2 M$.