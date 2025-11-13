Un été record pour Tourisme Sept-Îles

L’achalandage touristique a été excellent en 2025 et Tourisme Sept-Îles parle même d’un « été record ».

Pour l’organisme touristique qui est en place depuis 40 ans, les chiffres des dernières années démontrent que l’affluence touristique ne cesse de grandir à Sept-Îles.

Le nombre de visiteurs a été à la hausse dans plusieurs installations de Tourisme Sept-Îles. C’est notamment le cas pour la Maison du Tourisme, située sur le boulevard Laure, qui a accueilli 12 687 visites. La vente d’articles promotionnels a permis d’attirer des visiteurs, mais s’est révélée aussi très appréciée de la clientèle locale.

L’île Grande Basque a aussi été très populaire en 2025 avec plus de 3 000 visiteurs et campeurs. L’an dernier, il y avait eu 2 400 visites. Cette augmentation notable témoigne de l’intérêt grandissant pour ce site naturel. Des activités telles que la randonnée autoguidée, le Bingo de l’île, la chasse au trésor et le sentier VERT ont permis d’offrir une expérience dynamique et enrichissante aux touristes.

Pour le camping municipal, l’achalandage est demeuré constant par rapport à l’an dernier. Il y a eu un taux d’occupation moyen de 67 % pour les VR et de 79 % pour les tentes.

« L’engouement a atteint son sommet en juillet et en août, laissant place à une baisse calculée au mois de septembre et octobre, marquant la fin de la haute saison », explique Tourisme Sept-Îles.

Le site du lac des Rapides a connu une légère hausse d’achalandage en 2025 avec 5 174 visiteurs. Il s’agit d’une centaine de plus que l’an dernier.

« Au final, la fréquentation du lac des Rapides pour la saison 2025 confirme l’intérêt soutenu du public pour la baignade ainsi que pour la location d’embarcations nautiques », selon Tourisme Sept-Îles.

Finalement, la cabane de pêche dans le secteur du Vieux-Quai a encore suscité l’intérêt des visiteurs cette saison. Du 3 juillet au 13 août, 851 pêcheurs y ont été accueillis, soit une cinquante de plus que la saison dernière. Malgré des conditions météorologiques un peu moins favorables ainsi qu’une période de fermeture liée à des travaux, les adeptes de la pêche ont été fidèles au rendez-vous.