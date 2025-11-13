Série Les gommes de sapin: les familles derrière la foresterie 

Par Emelie Bernier 9:21 AM - 13 novembre 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Mikaela et Gabryela. Photo courtoisie

L’industrie forestière vit une crise sans précédent comme en témoignent les fermetures d’usines et autres appels à l’aide lancés de toutes parts. Rebecca, Thomas, Emmy, Alexis, Mikaela, Léonie, Ariel et Hector, fils et filles de forestiers et de forestières, rappellent avec la candeur de l’enfance la valeur de ce secteur d’activités à travers une série de vidéos, Les gommes de sapin, une initiative de l’Association forestière Côte-Nord. 

Les cinq vidéos, disponibles sur Youtube, présentent Rebecca et Thomas, fiers de leur père Pierre,  technologue forestier, Emmy et Alexis, fiers de deux parents Dominique et Natasha, ingénieurs forestiers,  Léonie, Ariel et Hector, fiers de leur papa Philippe, entrepreneur forestier et Mikaela, fière de sa maman Gabryela, technicienne forestière. La fierté, on le devine, est le thème principal de cette série de capsules tournées avec simplicité dans l’environnement des enfants. 

À travers une série de questions comme «quel est le travail de ton père ou de ta mère ?»,  «pourquoi est-ce un travail utile dont on peut être fier ?», les enfants mettent en lumière les histoires humaines derrière la foresterie. 

Rebecca et Thomas avec leur père Pierre et la vidéaste Isabelle Beaudin. Photo courtoisie

«Par la série de vidéos ” Les gommes de sapin “, l’Association forestière souhaite une fois de plus valoriser les métiers forestiers et ses travailleurs. Faire connaître ces gens qui font carrière dans le domaine forestier, mais pour qui la forêt est aussi un milieu de vie dans les loisirs et en famille», indique Marie-Eve Gélinas, de l’Association forestière Côte-Nord.

Le nom «Gommes de sapin» fait référence au plaisir éprouvé par les petits et grands enfants lorsqu’ils s’amusent à faire éclater les petites bulles de résine sur l’écorce des arbres. «Tout comme cette substance aux vertus thérapeutiques, gageons que ces capsules vidéos vous feront du bien», ajoute Mme Gélinas. 

Ce projet a reçu le soutien de la MRC de Manicouagan dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Les vidéos sont une production d’ImageXpert avec l’apport de la vidéaste Isabelle Beaudin. 

Une image captée lors du tournage. Photo courtoisie

 

