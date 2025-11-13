Le nouveau conseil municipal de Port-Cartier assermenté

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:08 AM - 13 novembre 2025
Le conseil municipal de Port-Cartier a été assermenté mercredi. De gauche à droite : Daniel Camiré, siège 1, Patrick Hovington, siège 2, Tommy Lucas, siège 3, Danielle Beaupré, mairesse, Stéphane Chouinard, siège 4, Tommy Tavares, siège 6, et Josée Caissy, siège 5. Photo courtoisie

La nouvelle mairesse de Port-Cartier, Danielle Beaupré, et les six conseillers municipaux ont été assermentés.

La cérémonie a eu lieu à l’hôtel de ville de Port-Cartier, mercredi. Ils ont prêté serment en présence de leurs proches et de quelques employés municipaux.

Lors de l’assermentation, les élus s’engagent à exercer leurs fonctions avec honnêteté, justice et intégrité, dans le respect des lois, du code d’éthique et de déontologie de la Ville de Port-Cartier.

La nouvelle mairesse, Danielle Beaupré, a prononcé un discours dans lequel elle mise sur la collaboration.

« Ce nouveau conseil amorce son mandat sous le signe du travail d’équipe, de la transparence et de la complémentarité des forces. Ensemble, avec les employés municipaux et les citoyens, nous souhaitons bâtir une ville encore plus dynamique, inclusive et tournée vers l’avenir », dit-elle.

Mme Beaupré, qui était conseillère municipale auparavant, a défait le maire sortant Alain Thibault lors de l’élection du 2 novembre. Elle a obtenu 57 % des votes.

Un certain vent de changement souffle sur le conseil de Port-Cartier. Des six conseillers, cinq en seront à un premier mandat. Il s’agit de Patrick Hovington, Tommy Lucas, Stéphane Chouinard, Tommy Tavares et Josée Caissy. Pour sa part, le conseiller Daniel Camiré en sera à un troisième mandat.

Les nouveaux élus se réuniront pour la première séance publique du conseil municipal qui aura lieu le lundi 17 novembre, à 19 h, à l’hôtel de ville de Port-Cartier.

