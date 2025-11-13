Le Drakkar dévoile un nouveau chandail mauve

Par Karianne Nepton-Philippe 5:23 PM - 13 novembre 2025
Temps de lecture :

Voici les nouveaux chandails du Drakkar au profit de la recherche sur le cancer. Photo Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar de Baie-Comeau dévoile un tout nouveau chandail mauve au profit de la recherche sur le cancer. 

Ce sera aussi l’uniforme lors du match Le hockey pour vaincre le cancer, qui se tiendra 21 novembre.

Les chandails seront disponibles en encan. Les profits iront à la Société canadienne du cancer. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Baie-Comois Jimmy Pelletier bat un record mondial à vélo à main

Un été record pour Tourisme Sept-Îles

Saisie de haschich et de tabac au pénitencier de Port-Cartier

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le Baie-Comois Jimmy Pelletier bat un record mondial à vélo à main

Consulter la nouvelle

Un été record pour Tourisme Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 12 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord