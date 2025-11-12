Victoire : une remontée du Drakkar à Victoriaville

Par Karianne Nepton-Philippe 9:59 PM - 12 novembre 2025
Temps de lecture :

Le Drakkar l'emporte à Victoriaville le 12 novembre. Photo Karianne Nepton-Philippe.

Le Drakkar a signé une victoire de 5 à 4 en prolongation contre les Tigres de Victoriaville, le 12 novembre au Colisée Desjardins. Menés 4 à 1 en deuxième période, les Nord-Côtiers ont réussi une remontée et ainsi à remporter le match.

Un départ difficile pour le Drakkar

Le Drakkar a vu l’adversaire s’imposer rapidement et a eu de la difficulté à percer la défense et le gardien. Dès les deux premières minutes, un cafouillage en zone défensive des Tigres a donné une chance à Kyle Powers de compter, mais son élan a été arrêté par le gardien Anthony Catanzariti.

Quelques instants plus tard, les locaux ont ouvert la marque avec un tir de Thomas Paquet, aidé de son coéquipier Egor Shilov.

Les Tigres profitent un peu plus tard d’un avantage numérique, en raison d’une punition du Viking Gleb Semenov pour mise en échec à la tête. À 8:32, Enzo Lottin marque, aidé de Deryk Lemaire et Maddox Labre.

Baie-Comeau a toutefois répliqué en fin de période, grâce à un tir de Shawn Pearson. Drew Allison et Kyle Powers reçoivent une mention d’aide.

Tout change en deuxième période

Les choses s’animent en deuxième période au Colisée Desjardins.

Le Drakkar écope d’une autre punition, cette fois à Kyles Powers pour un coup de bâton. Les Tigres profitent encore une fois de l’avantage numérique pour agrandir l’écart. Enzo Lottin marque son 2e but de la rencontre, aidé de Thomas Paquet et Korney Korneyev.

Un peu plus d’une minute s’écoule ensuite et Victoriaville se retrouve pour la première fois en désavantage numérique. Brady Flynn est envoyé au banc des punitions pour avoir fait trébucher.

C’est l’occasion pour le navire baie-comois de remonter, mais c’est plutôt le joueur des Tigres Alexis Bourque qui effectue une échappée et déjoue Lucas Beckman.

C’est maintenant 4-1 avec 12 minutes à faire à la période, mais le Drakkar n’a pas dit son dernier mot. En moins de quatre minutes, dans la 2e partie de cette période, l’équipe réussit à resserrer l’écart.

Une mise au jeu gagnée par le Drakkar en zone offensive permet à Alexis Mathieu, aidé par Joseph Cadorin et Kyle Powers, de trouver le fond du filet.

Ensuite, une longue séquence en territoire adverse se conclut par le premier but de la saison de Liam Armit. Il est aidé de Mathieu et Cadorin. Les Vikings tirent maintenant de l’arrière par un seul but (4-3).

Le Drakkar égalise

Il n’aura fallu qu’une minute et 21 secondes au Drakkar pour égaliser la marque en troisième période. Miller Kay inscrit son premier but, profitant d’un tir raté de Filip Vlk. Gleb Semenov se voit aussi attribuer une mention d’aide sur la séquence.

Dans les minutes qui suivent, on note quelques chances pour les Tigres, mais le gardien Lucas Beckman refuse de laisser passer le disque.  

Durant ce troisième tiers, les échanges se sont intensifiés de part et d’autre, sans qu’aucune équipe n’arrive à faire de but. À la fin de la période, Lottin du côté des Tigres passe tout près. Dans la contre-attaque de ce jeu, Litterick du côté du Drakkar a aussi manqué une chance.

Courte prolongation

Les joueurs ont forcé une prolongation qui n’a duré qu’une minute et 25 secondes. Après qu’une punition soit appelée par les officiels contre les Tigres pour trop de joueurs sur la patinoire, le Drakkar s’est retrouvé 4 joueurs contre 3.

Adam Cavallin marque le but gagnant et récole la première étoile du match. Alexis Michaud et Kyle Powers reçoivent une mention d’aide sur ce but gagnant.

Prochain match

Le Drakkar reprend la route pour se rendre à Rouyn-Noranda le vendredi 14 novembre.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Décès d’un détenu de 33 ans au pénitencier de Port-Cartier

La fin de Puyjalon : un dur coup pour la Distillerie Vent du Nord 

Capté à 194 km/h sur la 138 à Baie-Trinité

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Décès d’un détenu de 33 ans au pénitencier de Port-Cartier

Consulter la nouvelle

La fin de Puyjalon : un dur coup pour la Distillerie Vent du Nord 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 12 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord