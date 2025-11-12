Tests de français : la Maison Alpha ABC Côte-Nord se distingue au Québec

Sans tambour ni trompette, la Maison Alpha ABC Côte-Nord est récemment devenue l’un des rares organismes de francisation au Québec à offrir la formule de tests de français instantanés aux personnes immigrantes pour qui le temps compte. On vient de partout dans la province pour en profiter.

Il faut dire que le test d’évaluation du français (TEF) et le test de connaissance du français (TCF) réguliers, dispensés par la Maison Alpha ABC Côte-Nord de Baie-Comeau depuis plus de deux ans, sont aussi très populaires auprès des immigrants de la Manicouagan, mais aussi ceux d’ailleurs sur la Côte-Nord ou du reste du Québec.

La réussite de ces tests est nécessaire aux travailleurs étrangers temporaires pour l’obtention du statut de résident permanent ou de la citoyenneté canadienne. Les étudiants de l’international en ont aussi l’obligation dans le cadre d’un permis de travail postdiplôme.

« L’objectif du test, c’est de s’assurer que les nouveaux résidents permanents puissent être capables de vivre dans la société québécoise en français », indique Éric Tchouandom, responsable de la francisation au sein de la Maison ABC Côte-Nord. La compréhension et l’expression orales ainsi que la compréhension et l’expression écrites sont les quatre compétences évaluées.

Mais pourquoi cet attrait majeur pour le centre de passation des tests de Baie-Comeau ? M. Tchouandom, Camerounais d’origine, l’explique de trois façons : l’accessibilité aux tests une fois par semaine, la flexibilité dans l’évaluation de l’expression écrite offerte sur ordinateur ou sur papier et, depuis deux mois, la possibilité de s’inscrire et de passer l’examen le même jour grâce aux tests instantanés.

Accessibilité incroyable

Plusieurs autres centres de francisation en province dispensent les TEF et les TCF une ou deux fois par mois ou même aux deux mois, tandis qu’à Baie-Comeau, il y a des tests chaque vendredi, ou même les samedis ou dimanches, selon les besoins de la clientèle, insiste le porte-parole avec fierté.

De plus, la Maison ABC Côte-Nord ne prend pas de pause estivale. Les tests sont donc dispensés à l’année, contrairement à certaines organisations, comme chez Alpha Lira à Sept-Îles, qui prennent congé l’été. « On a un pic d’étudiants de Sept-Îles en été », fait d’ailleurs remarquer Éric Tchouandom.

Le nombre de candidats accueillis chaque semaine ne dépasse jamais 10. Il y a aussi des semaines où personne ne se présente. Le peu de candidats à la fois permet d’obtenir les résultats rapidement. « Ailleurs, ça prend un mois, trois semaines. Ailleurs, ils vont préférer avoir 50 candidats pour faire une session (journée de tests), mais chez nous, à deux ou trois, on le fait. »

Fait à noter, deux personnes immigrantes étaient inscrites en prévision des tests du vendredi 7 novembre, l’une de Saguenay et l’autre des Escoumins.

Récemment, un enseignant du cégep de Baie-Comeau dont le permis de travail n’avait pas été renouvelé a bénéficié de l’efficacité du service. On lui demandait de passer un test de français pour finaliser son dossier. « Il est arrivé chez nous à 10 h. Il a composé à 11 h et deux jours plus tard, il avait son résultat et a conservé son emploi », raconte le responsable.

Il y a quelques mois, les examinateurs de la Maison Alpha ABC Côte-Nord se sont même déplacés au cégep de Matane pour évaluer 13 élèves internationaux plutôt que de les obliger à faire le voyage à Baie-Comeau. Ils ont tous réussi les tests et ont déposé leur demande de permis de travail postdiplôme.

Le TEF et le TCF relèvent du ministère de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration du Québec et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, avec le partenariat de la Chambre de commerce de Paris et du ministère de l’Éducation nationale de France.