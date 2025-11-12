Quatre judokas de Sept-Îles sur le podium à l’Omnium du Québec

Treize athlètes de l’Académie de judo de Sept-Îles ont foulé les tatamis, en fin de semaine, lors de l’Omnium du Québec, à Longueuil. Le retour s’est fait avec quatre médailles.

« Nos judokas ont démontré un bel esprit d’équipe, beaucoup d’énergie et une grande combativité sur les tatamis », indique l’Académie, au sujet de cette compétition parmi les plus relevées au pays.

Maude Bouchard s’est retrouvée sur la deuxième marche du podium. Elle a été la médaillée d’argent de la catégorie U16 F, moins 70 kg.

Les trois autres médailles sont de couleurs bronze, au cou de Laurianne Rodgers (U16 F, moins 52 kg), Leiya Chiasson (U18, moins 52 kg) et Jérémy Gauthier (Newam, plus 81 kg).

La prochaine compétition provinciale au calendrier de l’Académie de judo de Sept-Îles est le Tournoi de développement de Repentigny les 29 et 30 novembre.

Entre-temps, il y aura la finale régionale en vue de la 60e Finale des Jeux du Québec – Blainville 2026. Ça se passe le 22 novembre à Baie-Comeau.