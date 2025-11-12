Du Husky, aux Élans, au Rouge et Or pour Dereck Chiasson

Courtisé par quatre des cinq équipes du circuit universitaire québécois, le Septilien Dereck Chiasson poursuivra son parcours de football avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Après Frédéric Clements, Jean-Christophe Vibert et Mathis Paradis, il devient le quatrième footballeur qui a fait sa marque avec le Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles à se joindre au programme du Rouge et Or.

La stabilité au sein du personnel d’entraîneurs de la formation championne en titre de la Coupe Vanier a pesé dans la balance, pour le joueur de ligne âgé de 20 ans.

Au cours de ses quatre saisons avec les Élans du Cégep Garneau, Dereck Chiasson ne l’a pas eu facile à ce niveau, avec les nombreux changements d’entraîneurs et quatre livres de jeux.

« Avec la stabilité du personnel entraîneur, ça a facilité mon choix. Aussi, c’était un petit rêve de jeunesse d’aller jouer pour le Rouge et Or », a-t-il fait savoir. L’encadrement académique avec la formation lavalloise a également été un facteur dans sa décision, tout comme celle de rester dans la même ville, Québec.

Courtisé par Laval, Montréal, Sherbrooke et McGill depuis janvier 2025, Dereck Chiasson a fait son choix en août. C’est toutefois récemment que l’annonce a été faite et, pour lui, c’est une fierté de se retrouver avec le Rouge et Or.

« C’est une série d’accomplissements qui aboutissent », a dit celui qui voulait se rendre jusqu’au niveau universitaire.

L’art de s’adapter

En quatre saisons avec les Élans, Dereck Chiasson a dû s’adapter à beaucoup de changements. Au niveau personnel, il assure avoir eu une progression constante.

« J’ai eu quatre playbooks en quatre ans, a-t-il rappelé. Mettons que j’en ai eu de l’adaptation, il y a eu beaucoup de changements avec le personnel d’entraîneurs ».

Il a tout de même apprécié, voire trouver « vraiment cool », les gens et tout ce qui a enrobé le programme de football du Cégep Garneau.

Il soutient toutefois que la stabilité fera en sorte de ne pas toujours recommencer à zéro.

« On ne peut pas avoir trop de changements, parce qu’à chaque fois qu’il y a un nouveau personnel d’entraîneurs, tu as toujours l’année d’adaptation, comme l’année zéro, et que tout le monde réussisse à apprendre le jeu par cœur. C’est sûr que ce n’est pas que j’ai détesté, mais j’ai eu de la misère à passer au travers, parce que c’était toujours du recommencement. Il n’y avait jamais de stabilité au niveau de ça », a-t-il dit.

Physique imposant

Dereck Chiasson, colosse joueur de ligne de 6 pi 6 po et 315 lb, se décrit comme un joueur discipliné, fort sur la ligne (offensive).

« Mes coachs disent que j’ai un bon talent d’agilité avec mes pieds. Je suis quand même assez grand, donc ça aide avec mes longs bras. Mes coachs pourraient dire que je suis quand même dominant », a-t-il mentionné.

C’est en janvier que le joueur de ligne fera sa rentrée à l’Université Laval. Il aura quelques mois d’avance sur d’autres recrues du Rouge et Or.

« Ça me laisse beaucoup de temps d’adaptation à l’université, d’apprivoiser l’université. Mais surtout, ce que je vais aimer, c’est de m’entraîner avec toute l’équipe, l’encadrement, les kinés. Ça va beaucoup m’aider, par exemple, à ma première saison à Laval, que si je rentrais directement à l’automne », a dit celui qui étudiera en histoire.