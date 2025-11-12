Décès d’un détenu de 33 ans au pénitencier de Port-Cartier

Un homme de 33 ans, Ghyslain Malette, est décédé le 10 novembre au pénitencier de Port-Cartier.

Au moment du décès, il purgeait, depuis le 27 septembre 2023, une peine de 4 ans, 6 mois et 21 jours. Les proches de ce dernier ont été informés de sa mort.

Service correctionnel Canada affirme que les circonstances de l’incident seront examinées, comme c’est toujours le cas lors d’un décès. La police et le coroner ont été avisés de l’événement.