Le nouveau conseil de Sept-Îles misera sur la transparence

La Ville de Sept-Îles rentre dans une nouvelle ère avec l’arrivée de huit nouveaux élus autour de la table du conseil. Les thèmes de la communication et de la transparence feront partie de l’ADN de ce nouveau conseil.

« Là c’est vrai, le travail commence », a lancé le nouveau maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, aux dizaines de convives qui étaient présents à la Salle Jean-Marc-Dion, lundi soir, pour assister à la cérémonie d’assermentation.

Le nouveau conseil se retrouvera avec deux dossiers importants à gérer dans les prochaines semaines. La Ville devra présenter un budget pour l’année 2026 et les élus auront à statuer sur le projet de nouvel hôtel de ville. Le conseil à deux options : tenir un référendum sur le projet initial ou reprendre le projet du début.

« Peu importe la décision qui sera prise par le conseil, la communication sera au cœur du processus en raison de la médiatisation et la mauvaise presse qu’a eues ce projet dans les dernières semaines », affirme Benoit Méthot.

Le nouveau conseil a pu se rencontrer pour une première fois avant l’assermentation et un constat en a émergé. Ils souhaitent tous améliorer la communication avec les citoyens.

« Ce qu’on veut, c’est vraiment communiquer avec nos gens. C’est quelque chose qui est unanime parmi nous », explique Manon Langlois, la nouvelle conseillère du district de Sainte-Famille, qui a été élue par acclamation.

Manon Langlois, conseillère du district de Sainte-Famille. Photo Vincent Rioux-berrouard

Dans un discours de quelques minutes, le nouveau maire a établi ses grandes priorités. Comme durant sa campagne, il souhaite combattre le déclin démographique de la Ville de Sept-Îles. Pour ce faire, il faudra attirer de nouveaux partenaires économiques, développer le marché immobilier et assurer des conditions qui favoriseront l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre.

L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est aussi dans ses priorités. Il compte faire pression sur le gouvernement du Québec pour que le projet puisse aller de l’avant.

« La modernisation de notre hôpital est un élément fondamental pour la santé de nos citoyens. C’est le type de projet qui va nous permettre d’attirer des professionnels de la santé… et répondre aux besoins de nos aînés », dit-il.

Benoit Méthot, maire de Sept-Îles Photo Vincent Rioux-berrouard

De nouveaux visages

Huit des dix élus à la table du conseil de Sept-Îles en sont à une première expérience en politique municipale. Ce manque d’expérience politique n’inquiète pas le maire Méthot en raison de la feuille de route des différents élus.

« On a énormément d’expérience autour de la table. Ça va être l’une des forces de notre conseil. On a une belle diversité avec des jeunes et au niveau des parcours professionnels. On a un petit peu de tout au conseil. En mettant toutes ses voix au conseil, ça va avoir une valeur ajoutée pour notre équipe », dit Benoit Méthot.

L’un des deux élus de retour est le conseiller du district de Moisie-Les Plages, Daniel Guérault. Il se dit confiant quant aux capacités du nouveau conseil en raison de la diversité qu’il y a dans le parcours des différents élus.

« On a du nouveau au conseil et je pense que ça va vraiment être bien », affirme-t-il.

Le conseil précédent avait subi des divisions. Des conseillers s’étaient opposés publiquement au nouvel hôtel de ville et à son emplacement.

Guy Berthe, conseiller réélu du district du Vieux-Quai, était contre le projet de nouvel hôtel de ville. Il souhaite que le conseil soit de nouveau uni et se dit prêt à travailler en équipe.

« Je suis vraiment heureux de me retrouver avec les nouveaux conseillers et une nouvelle façon de regarder les choses. La seule chose qui pourrait me désoler, c’est si des gens ont déjà leur propre agenda », dit-il.

Le conseiller du district du Vieux-Quai, Guy Berthe, a reçu la visite de sa petite-fille lors de son assermentation. Photo Vincent Rioux-berrouard

Le nouveau maire Méthot se dit confiant d’unir les élus.

« Dans mon leadership, je veux avoir une équipe solidaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d’accord avec tout. Il faut accepter les opinions de chacun et en discuter. En bout de ligne, il faut faire un choix et l’équipe se rallie », indique-t-il.