Le NCSM Jolliet se souvient

C’était Jour du Souvenir, dimanche, dans les lieux du NCSM Jolliet à Sept-Îles. Le contre amiral retraité, Gilles Couturier, était présent pour l’événement.

« C’était une journée importante. Elle commémore ceux et celles qui ont tout donné au nom de la liberté, et qui donnent encore aujourd’hui », fait savoir le lieutenant de vaisseau et officier d’affaires publiques, Hugo Porlier.

Une parade se tenait deux jours avant le Jour du Souvenir officiel du 11 novembre.

Le NCSM Jolliet a eu la chance de recevoir M. Couturier, originaire de Sept-Îles, et qui a été le commandant en seconde de Marine royale canadienne.

« Il a été Commandant du NCSM Fredericton, et de l’exercice RIMPAC, entre autres. Ce fut un honneur pour nous de le recevoir, et de pouvoir discuter de ses réussites, des opportunités que les Forces armées canadiennes offrent et l’importance des gens qui la forme », souligne M. Porlier.