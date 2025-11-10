Une ambulance se retrouve dans le fossé sur la route 138 à Colombier

Les mauvaises conditions climatiques sont à l’origine de plusieurs collisions matérielles le 10 novembre. À Colombier, sur la route 138, une ambulance a effectué une sortie de route.

C’est vers 12 h 30 que l’événement s’est produit. « L’ambulance s’est retrouvée sur le côté dans le fossé. Heureusement, personne n’a été blessée », rapporte la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.

Aucun patient n’était à bord du véhicule d’urgence qui revenait d’un transfert.

Le remorquage s’est déroulé sur place et la circulation s’est effectuée en alternance, le temps de régler la situation.

Mme Fournier soutient qu’aucun accident majeur n’était survenu aujourd’hui sur la Côte-Nord, au moment d’écrire ces lignes.