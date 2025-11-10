Un festival d’humour voit le jour sur la Côte-Nord

Vagues de rire, c’est le nom du premier festival d’humour à voir le jour sur la Côte-Nord.

Très peu de détails sont sortis au grand jour pour le moment, mais l’événement a dévoilé ses premières couleurs sur les réseaux sociaux le 10 novembre.

« Notre objectif est de créer un grand rendez-vous culturel rassembleur, qui fera rayonner Baie-Comeau et la Côte-Nord, nourrir la fierté collective et contribuer directement à la vitalité et à la rétention de notre communauté », est-il écrit dans la publication.

Vague de Rires promet d’être un projet « porteur, festif et rassembleur » qui fera rayonner la Côte-Nord, un éclat de rire à la fois. La première édition aura lieu en 2026.

C’est ce vendredi que de plus amples informations seront divulguées au grand public alors que plusieurs surprises sont attendues.

Les organisateurs ont tout de même présenté la mascotte du festival : la mouette rieuse. Ils recherchent d’ailleurs son prénom et demandent des suggestions.