Sept-Îles | Après la neige, la pluie

La neige tombée sur Sept-Îles dimanche et aujourd’hui est un « wake up call » que l’hiver est à nos portes, fait savoir Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Aux dix centimètres déjà reçus jusqu’à maintenant, un autre cinq centimètres est attendu.

Le grésil (pluie verglaçante) se mettra toutefois de la partie par la suite, avec des forts vents d’est, des rafales entre 60 et 80 km/h.

Le météorologue parle de 40 à 50 mm de pluie, pluie qui cessera en mi-journée mardi, et une température de près de 8 degrés Celsius pour la nuit. Ces conditions feront fondre la neige.

Avec la fin des précipitations viendra un changement de direction des vents, qui seront moins intenses.

« Ça va s’améliorer par la suite. Il y a des flocons plus tard dans la semaine, sans un gros système. La semaine sera plus froide que la normale », indique M. Legault, rappelant qu’il faut se préparer pour l’hiver.