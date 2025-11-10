Météo : une alerte rouge émise par Postes Canada à Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 2:38 PM - 10 novembre 2025
Temps de lecture :

Postes Canada hiver. Photo Postes Canada

Postes Canada suspend les livraisons pour la journée à Sept-Îles, en raison de la neige et de la pluie verglaçante.

« La sécurité de nos employés est notre priorité absolue », a indiqué l’organisation, dans un avis émis lundi après-midi. « Une alerte de service rouge signifie que nous suspendons la livraison pour la journée et que nous n’envoyons pas nos agents de livraison faire leurs itinéraires ou leur demandons de rentrer », précise-t-on.

Une alerte de Postes Canada peut être émise pour une localité en particulier ou pour une province entière, selon l’événement météorologique. 

Sept-Îles est le seul endroit concerné lundi. Des alertes jaunes, qui signifie que les livraisons ne sont pas suspendues, mais qu’il peut y avoir du retard, sont toutefois en cours à Baie-Comeau, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans la région du grand Toronto. 

