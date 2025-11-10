Les critères se précisent pour les futurs locataires des 121 logements à Sept-Îles

Pour pouvoir habiter les logements en construction sur la rue Comeau à Sept-Îles, il faudra qu’une personne seule ait un revenu inférieur à 60 000 $, ou à 84 500 $ dans le cas d’un couple.

C’est à l’automne 2026 que sera livré le premier de deux édifices d’une soixantaine de logements.

Il n’y a aucun doute qu’il y a une demande plus que suffisante pour venir combler les 121 logements en construction, pour le président de la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO), Guy Berthe.

« On a des besoins dans le logement. On a une liste d’attente à la CODELO et à l’Office municipal d’habitation, où il y a des gens qui attendent depuis des années, parce qu’il n’y a pas assez de 3 1/2 et 4 1/2 sur le marché », dit-il.

Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le taux d’inoccupation à Sept-Îles est de 0,5 %.

Le chantier se déroule rondement

« La construction se déroule bien. On est dans les délais, malgré qu’on a débuté avec un peu de retard, parce que ça a été long d’avoir les permis et autorisations », explique Guy Berthe.

La température a été clémente, jusqu’à présent. Le fait qu’il n’y ait pas eu de grand gel a permis de couler le béton sans grande difficulté, en octobre. De plus, l’entrepreneur, LFG construction commencera bientôt l’assemblage du deuxième étage sur l’un des futurs bâtiments.

Les branchements au réseau d’aqueduc et d’égout ont été réalisés au cours de l’été.

L’échéancier prévoit la livraison des premiers 60 logements à l’automne 2026. Le deuxième bâtiment sera complété pour le printemps 2027.

Les deux édifices comprendront 31 appartements de grandeur 4 1/2 et 90 autres de grandeur 3 1/2. Il y aura aussi une salle communautaire et des petites salles de rencontre.

Des logements seront spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

La Ville de Sept-Îles est impliquée financièrement dans ce projet. Sa participation est estimée à 10,5 M$ pour les 121 logements. Cette aide comprend une contribution financière de 1,5 M$, ainsi qu’un crédit de taxes foncières pour une période de 35 ans (estimé à 8 M$), en plus des deux terrains situés sur la rue Comeau, qui sont fournis par la municipalité.

Séance d’information

La CODELO tiendra une séance d’information le 19 novembre à 19 h, à la salle Corrosol de l’Hôtel Sept-Îles, afin d’expliquer les avancées du projet, mais aussi, les critères pour pouvoir obtenir un logement abordable dans les édifices qui sont en construction.

« On va expliquer aux gens comment entamer les procédures pour appliquer pour un logement », dit Guy Berthe.