IPS : tous les postes sont pourvus sur la Côte-Nord

Le CISSS de la Côte-Nord compte dans ses rangs 12 infirmières praticiennes spécialisées présentement et tous les postes sont pourvus.

On retrouve un seul en Haute-Côte-Nord, soit au centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville. Baie-Comeau en compte quatre, Sept-Îles en possède trois, Havre-Saint-Pierre en embauche deux alors qu’à Port-Cartier et Fermont, un seul IPS est respectivement en poste.

Selon le CISSS de la Côte-Nord, l’IPS exerce une pratique infirmière avancée. Il peut réaliser « certaines activités auparavant réservées uniquement aux médecins, comme diagnostiquer des maladies et prescrire des examens, des médicaments ou des traitements », précise le conseiller en communication, Jean-Christophe Beaulieu.

Tout comme un médecin de famille, l’IPS prend en charge les patients orphelins inscrits sur la liste d’attente du Guichet d’accès à un médecin de famille. « L’IPS travaille en collaboration avec des médecins et d’autres professionnels pour augmenter l’accessibilité des soins de santé », ajoute le porte-parole.

Notons que pour devenir IPS, une infirmière doit avoir une expérience d’au moins deux ans sur le terrain et obtenir une maîtrise et un diplôme d’études supérieures spécialisées.