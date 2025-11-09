Une défaite crève-cœur en finale pour le Husky benjamin de Jean-du-Nord/Manikoutai

Par Sylvain Turcotte 6:54 PM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

L'équipe benjamine du Husky football de l'école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles. Photo Mélanie Perron

Pour une deuxième année de suite, la formation benjamine du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles s’est inclinée en finale de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean de football du RSEQ.

En action ce dimanche à Saguenay face aux Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau, le Husky a vu ses rivaux réussir un placement avec 12,8 secondes à faire au match, placement qui portait la marque à 33-32 en leur faveur. Ce fut le pointage final.

Henri Bellerive et Éli-Gab Boucher ont tous les deux inscrit deux touchés pour le Husky. Jacob Jialong Liu a réussi quatre transformations de deux points.

L’entraîneur-chef de la formation benjamine de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Frédéric Clements n’avait que de bons mots à l’endroit de sa troupe, à l’issue de cette défaite crève-cœur.

« Je suis extrêmement fier de mes joueurs. Tout au long de la saison, ils ont démontré du caractère et une solidarité exemplaire. Ils ont joué avec cœur et passion, en donnant toujours le meilleur d’eux-mêmes, peu importe les circonstances », a-t-il fait savoir.

Il souligne que les jeunes benjamins ont grandi ensemble, sur le terrain comme en dehors. « Ce groupe a représenté notre école et notre communauté avec honneur », a-t-il renchéri.

Frédéric Clements a tenu à dire merci aux parents, aux bénévoles et à tous les partisans « pour leur soutien constant ». Ils étaient d’ailleurs nombreux et bruyants dans les estrades du terrain de l’UQAC.

