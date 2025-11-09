Noël avant le temps pour 200 jeunes de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 12:12 PM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

Quatre Père Noël, accompagnés de lutins et de gens de l’OMH, du Port de Sept-Îles, de la SPF Pointe-Noire et des boutiques Au petit chaperon rouge et Chaussures Pop, prêts pour la distribution de cadeaux à 200 jeunes de familles qui résident dans les logements de l’Office municipale d’habitation. Photo Sylvain Turcotte

Quelque 200 jeunes de familles des logements de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Sept-Îles pourront marcher dans la neige avec de nouvelles bottes d’hiver, mitaines neuves dans les mains.

Déjà la sixième année que l’équipe de l’OMH de Sept-Îles, en partenariat avec la SFP Pointe-Noire, le Port de Sept-Îles, Au petit chaperon rouge et Chaussures Pop, distribue des bottes et des mitaines en cadeaux.

Pour le président du conseil d’administration de l’OMH, c’est le moment de l’année qui le touche le plus.

« C’est une grande réalisation et en même temps c’est une action qui fait du bien à l’humain. Ça change du quotidien et tout le monde est content et heureux, les enfants, les parents », de dire Guy Berthe.

Un geste apprécié par les témoignages reçus, les enfants qui les attendent avec des dessins.

« Je suis ému de voir à quel point la communauté se tient pour les besoins des jeunes », se réjouit-il.

Cette initiative part de jeunes rencontrés il y a quelques années par l’équipe de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles, pour l’aide aux devoirs. Alors qu’elle se questionnait à savoir pourquoi un jeune avait de la difficulté à marcher, Bernice Villeneuve a su que ce n’est pas une blessure qui était en cause, mais le fait que ses bottes étaient trop petites et que les parents n’avaient pas les moyens d’en acheter des neuves.

Pour l’ancienne directrice de l’organisme aussi membre du CA de l’OMH, cette action est importante dans le contexte, « qu’on ne se cache pas, où il y a encore beaucoup de misères, de personnes démunies. Tout coûte plus cher. Comment tu fais après pour acheter des bottes neuves? », dit-elle.

Elle espère que cette tradition de la distribution de bottes et de mitaines se poursuivra pendant des années. Pour Mme Villeneuve, de voir les yeux des parents, « c’est mon cadeau ».

Un moment qui tombe à point cette année avec la première neige tombée samedi. Les démarches pour prendre la mesure des pieds des jeunes se sont amorcées en août.

Ce matin du 9 novembre, quatre hommes à la barbe blanche allaient faire la distribution, accompagnés de lutins et de membres des organisations impliquées.

Ce qu’ils ont dit

« Cette belle tradition illustre parfaitement les valeurs de solidarité et de proximité qui nous animent. Le PSI est fier de s’associer à l’OMH et à la SFP Pointe-Noire pour offrir un peu de chaleur et d’espoir aux familles de notre communauté », affirme Frédérick Jolicoeur-Tétreault, directeur, Communications et relations publiques au Port de Sept-Îles.

« Voir cette initiative se poursuivre et grandir au fil du temps est une grande source de fierté. Elle témoigne du lien fort qui nous unit à notre communauté et de notre désir de redonner. C’est un privilège pour nous de contribuer, à notre façon, à rendre les fêtes un peu plus douces pour plusieurs familles. », souligne Gabriel Striganuk, PDG de la SFP Pointe-Noire.

