Les Missîles de Sept-Îles atome B championnes à Lévis

Par Sylvain Turcotte 3:22 PM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

Les joueuses atome B des Missîles de Sept-Îles, championnes du Tournoi de Lévis. Photo courtoisie

Un premier tournoi en cette saison 2025-2026 était à l’horaire pour des équipes de l’Association de ringuette de Sept-Îles. Sa formation atome B a été couronnée au Tournoi de Lévis.

Les Missîles atome B ont couronné leur parcours avec une victoire de 6-5 en finale sur 4-Cités (Vaudreuil-Dorion), équipe que les Septiliennes avaient vaincu 4-0 en préliminaire.

La formation des entraîneurs Marie-Pier Vachon, Raphaël Bilodeau et Raphaël Hounsell avait remporté son premier match 8-6 contre Lévis-1. Elle avait récidivé contre ce même club en demi-finale avec une victoire de 8-1.

Quant à l’équipe des benjamines B de Sept-Îles, qui s’est taillée une place dans le carré d’as avec deux victoires de 7-5 (vs Lévis-1 et vs 4-Cités) en phase préliminaire, elle a été privée d’une place en finale, en perdant 9-8 contre Boucherville.

Pour sa part, les Missîles benjamines C ont subi la défaite à leurs trois parties, 9-2 contre Sainte-Marie, 3-2 contre Bellechasse et 10-3 contre Lévis.

Dans quelques jours, ce sera au tour des formation junior B et cadette B de se rendre en tournoi, soit à celui de Ste-Julie, au calendrier du 14 au 16 novembre.

L’Association de ringuette de Sept-Îles compte 12 équipes pour la saison pour un total de près de 140 joueuses.

Jeux du Québec

Par ailleurs, l’équipe qui représentera la Côte-Nord à la 60e Finale des Jeux du Québec – Blainville 2026, du 4 au 7 mars, a été confirmé il y a une semaine.

Sur les seize joueuses retenues, dix sont de Sept-Îles, soit Maryon Belley, Léanne Lapierre-Métivier, Laurence Paquet, Élodie Boudreau, Marylee Eldridge, Rose Elie, Léa Sergerie, Anaève Paquet, Anaïs Lacasse et Laure-Lee Marcoux.

Cinq d’entre elles étaient des Jeux du Québec à Sherbrooke en 2024, soit Maryon Belley, Élodie Boudreau, Marylee Eldridge, Laure-Lee Marcoux et Léa Sergerie.

L’Association de ringuette de Havre-Saint-Pierre compte cinq joueuses de ses Acadiennes sélectionnées. Il s’agit de Lydia Chiasson, Élodie Lebrun, Julianne Landry, Alexanne Boudreau et Alexe Picard. La formation est complétée par Evelyne Deschênes de Colombier.

L’entraîneure-cheffe sera Marie-Pier Vachon. Elle sera secondée par Luc Picard, Jade Deschênes et Véronique Voyer.

L’équipe Côte-Nord en ringuette pour les Jeux du Québec hiver 2026. Photo courtoisie

