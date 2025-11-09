La collecte des bacs reportée d’une journée à Sept-Îles, en raison de la météo

Avec les conditions météorologiques attendues pour la journée du 10 novembre à Sept-Îles, soit une accumulation de 10 à 15 cm de neige et de forts vents, la collecte des bacs bruns et verts est repoussée d’une journée, soit à mardi.

La Ville de Sept-Îles rappelle d’ailleurs qu’en période hivernale il est demandé aux citoyens de placer les bacs dans l’entrée ou sur le terrain, et non dans la rue, « afin de ne pas entraver les opérations de déneigement ».