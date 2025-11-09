La collecte des bacs reportée d’une journée à Sept-Îles, en raison de la météo
En raison de la météo annoncée pour lundi, la collecte des bacs bruns et verts à Sept-Îles par le Groupe Nordique se fera le mardi 11 novembre. Photo courtoisie
Avec les conditions météorologiques attendues pour la journée du 10 novembre à Sept-Îles, soit une accumulation de 10 à 15 cm de neige et de forts vents, la collecte des bacs bruns et verts est repoussée d’une journée, soit à mardi.
La Ville de Sept-Îles rappelle d’ailleurs qu’en période hivernale il est demandé aux citoyens de placer les bacs dans l’entrée ou sur le terrain, et non dans la rue, « afin de ne pas entraver les opérations de déneigement ».
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord